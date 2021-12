Mazagan célèbre la nouvelle année avec élégance, féérie et magie

Fidèle à sa programmation artistique riche et variée, cette fin d’année à Mazagan Beach & Golf Resort se présente sous le signe de l’élégance, du raffinement et de la célébration pour les petits et les grands.

Mazagan Beach & Golf Resort propose la soirée en glamour, le nouveau Studio 42 avec son pianiste et sa chanteuse sauront vous emporter au fil du temps dans une ambiance luxueuse et sophistiquée des années 40 tout en dégustant des mocktails captivant et des fusions uniques qui font la signature du lounge bar.

Nos restaurants sortent le grand jeu pour faire voyager vos papilles au rythme des saveurs. Notre Chef Exécutif Anton Gasnier et ses équipes vous embarqueront pour un voyage de trois escales somptueuses pour des expériences culinaires exceptionnelles.

Pour les amateurs des mets au timbre iodé, dans une ambiance feutrée jazzy, Sel de Mer ouvre ses portes pour une découverte des trésors et fraîcheurs de la mer ; ici les plats illustrent l’excellence du savoir-faire du Chef. Un live band accompagnera votre dîner en musique et vous bercera avec ses notes langoureuses.

A Bushra by Buddha-bar, dans une ambiance rappelant les mille et une nuits, place à la découverte d’une cuisine du Moyen-Orient moderne revisitée avec élégance et raffinement. Pour compléter ce magnifique cadre, la talentueuse Najat Rajoui et son orchestre, vous feront vibrer au rythme du Tarab.

Quant aux adeptes des grands buffets festifs, c’est au Market Place que le voyage culinaire continue, chaque buffet avec son lot de spécialités, corners asiatique, oriental, indien, italien, marocain… et tant d’autres saveurs du monde. Des musiciens accompagneront votre dîner avec les plus grands hits internationaux pour vous faire voyager le temps d’une soirée aux 4 coins du monde.

Après ces émotions culinaires place à l’émotion musicale au lobby qui se transformera le temps d’une soirée en un véritable temple de célébrations pour accueillir ensemble 2022 en beauté !

Mazagan Beach & Golf Resort, la meilleure destination famille du Royaume, dédie le restaurant Olives exclusivement à vos enfants pour fêter le réveillon à leur façon entre copains autour d’un buffet privatif animé.

Pour commencer en beauté la nouvelle année, un brunch aux saveurs du monde et aux sons du live band vous attend au restaurant Olives et sa terrasse au bord de la grande piscine du Resort.