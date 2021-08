Mazagan Beach & Golf Resort: KOR Grill & Bar ouvre ses portes (VIDEO)

Mazagan Beach & Golf Resort n’en finit pas d’innover et surprendre ses hôtes pour répondre à tous les palets. Cet été l’offre culinaire est plus riche que jamais ; la preuve en est avec un nouveau concept de restauration qui s’ajoute à ceux récemment annoncés : Mouja by Moha et Bushra by Buddha-bar.

Dans un écrin de verdure avec une vue pittoresque sur le golf et l’océan, une des plus belles terrasses de Mazagan Beach & Golf Resort s’est métamorphosée pour accueillir KOR Grill & Bar.

KOR Grill & Bar est le nouveau concept chic et décontracté en partenariat avec le docteur en art culinaire Mehmet Gürs. Mehmet est pionnier de la restauration contemporaine en Turquie et connu par la combinaison des techniques nouvelles et anciennes dans ses recettes. Mehmet Gürs est à l’origine de nombreuses marques à succès, dont l’unique et primée «Mikla» ainsi que «Mürver».

KOR, la braise en turc, est une version contemporaine jeune et décontractée du traditionnel «Ocakbaşı» turc des rues d’Istanbul et du sud-est de l’Anatolie. Une nouvelle approche des mezzés, des délicieuses grillades cuites sur les braises ainsi qu’une large sélection de cocktails créatifs pour une expérience ultime et authentiquement gourmet.

Biographie de Mehmet Gürs :

Depuis 1996, Mehmet Gürs possède et gère plusieurs établissements de renom pionniers à Istanbul et dans d’autres grandes villes de Turquie. Il a à son actif des restaurants haut de gamme, restaurants décontractés ainsi que des boîtes de nuit et bars, sans oublier les cafés spécialisés. Parmi les marques à succès qu’il a créées, Downtown, NuTeras, Lokanta, Numnum et Kronotrop Coffee.

Après de nombreuses années d’opérations multimarques et multi-unités, Gürs s’est retiré avec succès de toutes ses activités, à l’exception de Mikla, restaurant de renommée internationale qui figure sur la liste des « 50 meilleurs restaurants du monde » depuis 2015.

Il collabore actuellement avec des entités hôtelières internationales, notamment One&Only, Six Senses et le groupe Accor. Il collabore également avec les principales institutions mondiales d’enseignement culinaire et hôtelier afin de partager son expérience avec les nouvelles générations. Il est l’un des créateurs de la YEDİ Food Conference à Istanbul.

L’université Johnson & Wales a décerné à Gürs le titre de docteur en art culinaire, honoris causa, en 2019.

En famille ou entre amis, en journée comme en soirée, de succulents mezzés à partager, des grillades à déguster et de savoureux cocktails à siroter, pour refléter la douce ambiance d’Istanbul.

KOR Grill & Bar est définitivement « the place to be » cet été pour une délicieuse expérience tout en respirant le grand air de l’océan.