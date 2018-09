Mawahib Itissalat est de retour pour une deuxième édition

Après une première édition réussie, Maroc Telecom lance la deuxième saison de “Mawahib Itissalat” au profit de ses salariés et leurs proches, indique un communiqué d’IAM parvenu à Le Site info.

Le but étant de détecter et célébrer les talents de l’année. Les premières auditions auront lieu, samedi 15 septembre, devant un jury composé de grands artistes nationaux.

“Mawahib Itissalat” ambitionne, cette année aussi, de renforcer les liens d’appartenance à l’entreprise et de faire valoir les valeurs d’amitié et d’esprit d’équipe dans les rangs des salariés de Maroc Telecom.

Cet évènement sera l’occasion de mettre la lumière sur les talents cachés des salariés et de leurs familles (chant, musique, danse, sport, peinture, magie, etc.).

Les phases de présélections, à travers des auditions devant un jury de grands artistes nationaux, seront organisées à partir de samedi 15 septembre à l’auditorium de Maroc Telecom à Rabat.

Le spectacle de clôture sera préparé avec l’aide d’un directeur artistique de renom et d’une agence spécialisée ; il aura lieu avant la fin de l’année, et mettra à l’honneur les meilleurs talents artistiques et sportifs, en présence de leurs familles et collègues.

Pour renforcer les occasions de rencontres et les liens entre ses salariés en dehors du cadre professionnel, Maroc Telecom a organisé tout au long de cette année 2018 plusieurs nouvelles activités afin de les réunir ainsi que leurs familles dans des ambiances festives et ludiques: kermesses, tournois sportifs, visites guidées au Musée des télécommunications et aux agences commerciales et centres techniques de Maroc Telecom.

Ces activités s’inscrivent dans le prolongement des actions citoyennes de Maroc Telecom, en faveur de la promotion de la culture, du sport et du bien-être des individus.