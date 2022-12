Master Zlayji 2022 : Super Cérame et Sika Maroc dévoilent les gagnants  

COMMUNIQUÉ. Un concours qui a sillonné 9 villes sur 3 mois, rassemblé plus de 1000 carreleurs pour désigner 9 finalistes.

C’est au Palais du Mechouar à Casablanca que s’est tenue la cérémonie de remise des prix du concours « MASTER ZLAYJI 2022 » organisé conjointement par Super Cérame filiale du groupe Ynna Holding et Sika Maroc. Un concours qui a rassemblé plus de 1000 poseurs sur 3 mois et qui a permis après délibération d’un jury composé d’experts qualifiés du métier, d’architectes et des représentants de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) de choisir un grand gagnant.

Les artisans finalistes ont été notés et désignés sur la base de plusieurs critères techniques lors des épreuves.

A cette occasion, Monsieur Mohammed LACHAM, Directeur Général de Super Cérame a déclaré : « En tant que leader marocain dans la production de céramique, il était important pour nous de mettre en lumière le savoir-faire et talents des artisans qui manipulent nos produits. Nous avons lancé la première édition qui a connu un franc succès et cette 2ème édition vient aujourd’hui asseoir la notoriété de Super Cérame auprès des Maalem Zlayji qui contribuent à la richesse de notre patrimoine. Une opération qui nous a permis avec notre partenaire Sika Maroc de former les artisans sur les meilleures techniques d’utilisation de nos produits mais aussi qualifier et récompenser les meilleurs ».

À son tour, Monsieur Marouane ZOHRY, Directeur Général de Sika Maroc a ajouté : «Nous sommes heureux et fiers de clôturer, à travers cette cérémonie finale, cette caravane du concours Master Zlayji en partenariat avec Super Cérame, qui a sillonné les différentes régions du royaume pour désigner les meilleurs artisans carreleurs par région, cette belle initiative nous a convaincu de l’importance du partage des connaissances techniques et de la formation de l’ensemble des acteurs du domaine de la construction et en particulier les artisans afin de relever la qualité du bati. Sika Maroc, en tant que leader du domaine de la chimie de la construction s’engagera de manière permanente à partager son savoir -faire et accompagner l’ensemble des professionnels du secteur de la construction sur le chemin de la performance »

En effet, plus de 1.000 Maalem Zalyji ont pu profiter d’une formation, et ce, dans toutes les régions du Royaume. La formation s’est articulée autour de thématiques qui touchent le cœur du métier quotidien des poseurs de carrelage, notamment le choix et l’utilisation des carreaux céramiques, le choix et l’utilisation des mortiers colles et joints de carrelage, la préparation du support, les techniques de pose, etc.