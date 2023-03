Massmedia et Mass Analytics s’unissent pour l’optimisation des stratégies média

Massmedia, agence media marocaine experte et aux standards internationaux signe un partenariat avec MASS Analytics pour accompagner ses clients et les annonceurs dans l’optimisation et l’efficacité des investissements média.

MASS Analytics, basée à Londres, est une agence spécialisée dans la modélisation marketing qui développe des solutions logicielles dédiées à la modélisation et l’optimisation marketing. Elle utilise des techniques avancées d’Intelligence Artificielle et de modélisation de données pour analyser et mesurer l’impact des médias sur l’évolution du chiffre d’affaires.

Les deux agences collaboreront étroitement pour aider les annonceurs au Maroc à optimiser leur stratégie media, maximiser leur retour sur investissement et optimiser la planification média grâce au déploiement de la solution MMM (Modélisation du Mix Marketing).

En unissant leurs forces, Massmedia et MASS Analytics pourront ainsi optimiser le retour sur investissement média des marques en mesurant l’impact réel de leurs campagnes et en prenant des décisions stratégiques en temps réel.

Pour nourrir cette collaboration avec MASS Analytics, des experts marocains en Data Mining ont rejoint l’équipe Massmedia pour proposer aux clients une approche d’optimisation média complète.

« Nous sommes ravis de nous associer à MASS Analytics pour offrir des solutions media de pointe à nos clients », a déclaré Mohamed Sqalli, directeur général de Massmedia.

« En combinant notre expertise media et leur savoir-faire en matière d’analyse de données, nous sommes convaincus que nous pourrons offrir des solutions innovantes et efficaces pour aider nos clients à optimiser leurs investissements media « , ajoute-t-il

Dr. Ramla Jarrar, Présidente de MASS Analytics explique, pour sa part, que « nous sommes impatients de travailler avec Massmedia pour aider les entreprises au Maroc à maximiser leur retour sur investissement media et ce grâce au déploiement, pour la première fois au Maroc, de la solution de Modélisation du Mix Marketing “MMM”. Ensemble, nous sommes déterminés à offrir des solutions efficaces de mesure d’impact et à répondre aux besoins uniques de chaque client ».

Les deux partenaires se disent sont convaincus que leur partenariat permettra aux entreprises de prendre des décisions plus éclairées et d’améliorer leur efficacité dans le mix média.

Les deux agences travailleront ensemble pour offrir des solutions innovantes et sur mesure, basées sur les données, pour aider les entreprises à réussir dans un environnement en constante évolution.

Massmedia est la première agence au Maroc qui adopte l’approche Data Mining et la modélisation dans son conseil média.