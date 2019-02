Maserati dévoile ses projets d’avenir

Dans ses bureaux de Via Ciro Menotti à Modène, Harald J. Wester, PDG de Maserati S.p.A. a rencontré Palma Costi, conseillère attachée au développement des activités de la région Emilia-Romagna, ainsi que le maire de Modène, Gian Carlo Muzzarelli.

Des réunions ont également eu lieu avec des représentants syndicaux dans l’après-midi. Les réunions ont confirmé la mission stratégique de l’usine, déjà souligné par le Projet Industriel du groupe FCA présenté en 2018 et en cours de révision. Cette usine sera dédiée à la fabrication de véhicules de sport de haute performance et de haute technologie, conformément aux traditions et valeurs de la marque, implantée à Modène depuis 1939.

L’usine utilisera tout le savoir-faire et l’expérience de l’équipe chargée de la production des véhicules Maserati exigeant des compétences spécifiques et un cycle de fabrication bien particulier : une synergie de l’artisanat et de l’innovation, une rigoureuse attention aux détails, puis une application des normes haute qualité à la fabrication de produits uniques et exceptionnels qui représentent le meilleur de la signature “Fabriqué en Italie”.

Le projet prévoit de moderniser et de renouveler les chaînes de production actuelles à l’automne. Les premières productions d’un tout nouveau modèle, un véhicule de sport emblématique de Maserati sortiront de cette usine dès le premier semestre 2020.

Le PDG a ainsi confirmé le rôle clé de l’usine de la Via Ciro Menotti dans le projet industriel de Maserati 2018 – 2022 ; il a assuré la continuité de la production et le projet prévoyant le renouvellement et la modernisation des chaînes de production en prévision de l’arrivée de nouveaux modèles.