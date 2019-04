Maserati au Salon de l’Auto de Shanghai 2019

Maserati profite du Salon de l’auto de Shanghai, l’événement le plus important de toute l’Asie, pour présenter son SUV Levante, fleuron de la gamme, la Quattroporte, et la berline sport Ghibli dans sa version MY19.

Les intérieurs de la Quattroporte MY19 SQ4 GranLusso de Zegna PELLETESSUTA, qui font leur première incursion sur le marché asiatique, présentent un nouveau matériau unique, créé exclusivement pour Maserati par Ermenegildo Zegna.

Maserati poursuit sa démarche de personnalisation et de mise en valeur de ses produits italiens. Maserati accueille sur son stand son partenaire de longue date, Ermenegildo Zegna, ainsi que De Castelli et Giorgetti, représentants exceptionnels de l’excellence « made in » Italie, reconnue à travers le monde. Lors de l’ouverture du Salon, Maserati dévoilera un nouveau modèle conçu par le Centro Stile Maserati en collaboration avec un client particulier.

LA GAMME DE MODÈLES MASERATI MY19 : QUATTROPORTE, GHIBLI, LEVANTE,

Au Salon de l’Auto de Shanghai, Maserati présentera officiellement sa gamme MY19 pour le marché local comprenant les Levante, Ghibli et Quattroporte, qui grâce à une initiative de restyling méticuleuse combinent de nouveaux styles et de nouveaux contenus.

Les visiteurs découvriront une Quattroporte SQ4 GranLusso exposée sur le stand. Elle sera reconnaissable par sa couleur Blu Sofisticato associée aux intérieurs noirs mettant en valeur le nouveau matériau exclusif Zegna PELLETESSUTA™, sublimant le modèle d’un look résolument distingué. Les jantes en alliage Atlante de 21 pouces sont dotées d’étriers de freins bleus et les sièges sport soulignent le caractère de ce modèle exclusif, à la fois sportif et élégant.

Excellence ou luxe, on ne saurait trop insister sur l’importance particulière de ce modèle phare pour Maserati. Ses origines remontent à la première série conçue en 1963 comme la berline la plus rapide au monde. Le SUV au Trident, le Maserati Levante GranLusso MY19, est exposé sur le stand avec une peinture extérieure trois tri-couches en Blu Nobile.

Ce procédé de peinture produit un effet chromatique beaucoup plus profond. Les jantes Helios de 21 pouces bordent des étriers de frein noirs. Les intérieurs sont revêtus de cuir “Pieno Fiore”, un cuir pleine fleur inédit dans l’industrie automobile, grâce à son toucher naturellement souple et doux, et à sa beauté qui s’affirme avec les années.

Complétant sa gamme, Maserati présente la Ghibli GranLusso en Blu Nobile. Les intérieurs sont dotés du luxueux cuir noir “Pieno Fiore” avec surpiqûres grises contrastées et garniture de tête en Alcantara gris. Les jantes en alliage de 2 pouces sont des Teseo.

Les finitions GranLusso ajoutent une touche de sophistication supplémentaire à la gamme Maserati, grâce à la soie de luxe Ermenegildo Zegna, aux boiseries à pores ouverts du tableau de bord, ainsi qu’au volant cuir. En équipement de série, se trouvent également des sièges Comfort à 12 positions et du système audio Harman Kardon Premium. Les pédales et le volant s’ajustent par commande électrique, tout comme la lunette arrière, le système de fermeture des portes Soft Close et la boîte à gants verrouillable à l’avant du véhicule.

Dans la lignée de tradition d’excellence Maserati, les clients peuvent choisir parmi un large choix de matériaux intérieur, dont le plus luxueux est le cuir naturel “Pieno Fiore”, disponible en Nero (noir), Rosso (rouge) et Cuoio (hâlé) pour les sièges sport et confort, chacun offrant des options de broderie personnalisables.

La gamme MY19 présente d’importantes améliorations, qui rendront les Maserati encore plus agréables à piloter. Le levier de vitesses a été redessiné avec un système à course courte, un schéma de changement de vitesses plus intuitif et une fonctionnalité améliorée. Le pilote a désormais la possibilité de l’utiliser en mode automatique ou manuel en déplaçant simplement le levier de droite à gauche, tandis qu’un nouveau bouton “P” permet de régler sans effort la transmission en mode parking. Grâce au nouveau levier de vitesse, les modes de pilotage sont regroupés sur la console centrale de manière encore plus intuitive.

Les Levante, Ghibli et Quattroporte partagent le même système d’information-divertissement MTC+, muni d’un écran haute résolution multi-touches de 8.4 pouces et d’un double bouton rotatif sur la console centrale. Il a été amélioré une nouvelle fois pour la gamme MY19 avec des visuels d’affichage mis à jour ainsi qu’une meilleure ergonomie de la climatisation. Le contrôle de distribution d’air, entièrement séparé pour le conducteur et le passager avant, a été repensé et offre plus d’options de personnalisation.

Maserati complète les intérieurs des trois modèles avec le “Pieno Fiore”, un cuir pleine fleur sans pareil dans l’industrie automobile, grâce à sa douceur naturelle au toucher, et à ses caractéristiques uniques. La sellerie en cuir “Pieno Fiore” se décline en trois coloris, avec surpiqûres ton sur ton ou contrastées pour les sièges et doubles surpiqûres pour les panneaux de porte. Maserati propose également deux nouveaux revêtements intérieurs brillants pour les Ghibli et Quattroporte, et trois pour le Levante.

Chaque modèle Maserati offre une sélection de couleurs dédiée, qui est continuellement actualisée. La gamme MY19 propose dix couleurs de carrosserie pour la Quattroporte et onze pour chacun des modèles Ghibli et Levante.

Dans la vaste collection de jantes en alliage conçues spécialement pour chaque modèle Maserati, le catalogue MY19 comprend cinq nouveaux modèles dans les dimensions 20 et 21 pouces, deux pour chacun des modèles Levante et Quattroporte, et un pour la Ghibli.

LEVANTE TROFEO ET GTS

Un autre élément marquant est le Maserati Levante Trofeo en extérieur Rosso Magma, une option avec traitement à trois couches. Les intérieurs sont en cuir noir “Pieno Fiore” avec coutures rouges contrastées, les jantes en alliage forgé de 22 pouces Orione avec étriers de freins rouges. Le V8 de cette version singulière représente une évolution de la motorisation de la Quattroporte GTS.

Il conserve la même capacité de 3,8 litres et l’architecture en V à 90°, mais a été remanié et considérablement amélioré pour délivrer 590 ch à 6 250 tr/min et 730 Nm de couple maximal à 2 500-5 000 tr/min. Un nouveau mode de conduite, Corsa (Race), a été ajouté pour rehausser la personnalité sportive du Levante. Le mode Corsa est disponible en plus des modes de conduite normale, I.C.E., Sport et Off Road existants.

Le stand exposera également le Maserati Levante GTS en extérieur Giallo Modenese, une option avec traitement à trois couches : les intérieurs sont en cuir noir avec coutures jaunes contrastées non standard. Les jantes Helios de 21 pouces sont équipées d’étriers de frein jaunes.

Le Levante GTS est équipé d’un des moteurs les plus puissants jamais installé dans une Maserati. Le V8 Twin Turbo 3,8 litres développe 550 ch à 6 250 tr/min et 730 Nm de couple de pointe à 2 500-5 000 tr/min. Le design unique du Levante GTS incarne le summum du panache sportif. Grâce à un restyling élégant centré sur le bas du bouclier avant et le pare-chocs arrière, le Levante GTS revendique une présence plus agressive et, en même temps, encore plus raffinée.

PERSONNALISATION SUR MESURE

Après la première mondiale du Salon de Genève, Maserati présente le fruit de sa collaboration avec trois grandes entreprises italiennes sur le marché chinois : Giorgetti, l’entreprise italienne de menuiserie italienne de renommée internationale, connue pour ses meubles et ses pièces de design uniques, De Castelli, une entreprise leader dans le travail des métaux, spécialisée dans la production d’accessoires uniques de décoration d’intérieure, de surfaces et de réalisations sur-mesure, et puis Ermenegildo Zegna, partenaire historique et leader en textiles et haute couture pour homme.

Chez Maserati, la tradition inspire l’innovation, en alliant savoir-faire artisanal, technologie de pointe et design sophistiqué pour un ensemble exceptionnel et unique à Maserati.

Le stand offre une visite instructive autour de trois espaces thématiques dédiés. Dans chaque espace seront exposés des outils, des matériaux et des composants qui, spécialement réalisés par Zegna, De Castelli et Giorgetti, témoignent de la recherche permanente de l’excellence, du style et de l’originalité, caractérisques des produits conçus et fabriqués en Italie, donc de la tradition Maserati.

A propos d’innovation et de design, Maserati profite pour la première fois d’un espace de personnalisation équipé d’une D-Table, le seul écran interactif qui conjugue la dernière génération de logiciels avec un design raffiné et élégant.

ERMENEGILDO ZEGNA

Zegna et Maserati sont partenaires de longue date et pour le salon de Shanghai Zegna présentera en exclusivité mondiale ses nouveaux intérieurs automobiles en PELLETESSUTA™, un cuir nappa tissé spécial, produit de la recherche pionnière d’Ermenegildo Zegna, visant à créer un tissu luxueux, innovant, léger et doux, polyvalent et parfaitement adapté à la création de produits allant du complément design d’intérieur aux accessoires multimédia. Les liens entre Zegna et Maserati se renforcent d’année en année, en partie en raison des similitudes historiques des deux marques.

Ermenegildo Zegna Group fait partie des entreprises les plus prestigieuses d’Italie. Fondé en 1910 à Trivero dans les Alpes Biellese par un jeune entrepreneur nommé Ermenegildo dont l’ambition était de produire les tissus les plus somptueux au monde, d’origine éthique, grâce à l’innovation et l’utilisation des tissus les plus luxueux, acquis directement depuis leur pays d’origine, l’entreprise est actuellement conseillée par la quatrième génération de la famille Zegna. Le Groupe, qui depuis la fin des années 80 met en œuvre une stratégie d’intégration verticale, a créé une marque de luxe mondiale offrant tissus, vêtements et accessoires. À ce jour, la marque est présente dans 504 magasins dans plus de 100 pays, dont 272 appartiennent au groupe.

GIORGETTI

La tradition d’ébénisterie Giorgetti démarre à Brianza en 1898, et plus de 120 ans plus tard continue d’évoluer et d’innover. L’entreprise se tourne vers l’avenir, pour transmettre et anticiper les évolutions dans un monde perpétuellement dynamique. L’approche de Giorgetti en matière de décoration intérieure nécessite d’interpréter les habitudes et les goûts des différents marchés en créant des pièces non conformistes, capables d’exister en harmonie dans tout contexte, en estompant les différences culturelles et temporelles.

Les produits fabriqués par Giorgetti incarnent le meilleur de toute production portant le sceau «Conçu et Fabriqué en Italie». Naissant d’un design, de créativité et de style, et évoluant tout au long de la fabrication du produit fini, l’ensemble du processus de fabrication est entièrement réalisé en Italie par un personnel hautement qualifié, représentant un savoir-faire hors pair en matière d’ameublement.

Les moyens de production artisanaux associés aux mots Fabriqué en Italie dépassent la logique de la production de masse, et garantissent un haut niveau de personnalisation des produits. L’œuvre indispensable des maîtres d’artisans vient imprégner Giorgetti de l’attrait magique que possèdent les pièces uniques.

DE CASTELLI

Fidèle à son engagement de restaurer le rôle privilégié du métal dans l’expérimentation de projets, De Castelli greffe un concept et une approche d’artisanat sur des processus industriels, une association audacieuse donnant lieu à des résultats inédits. Sa rencontre avec le design donne une approche du matériel fondée sur le respect de son vaste potentiel, y compris les possibilités moins évidentes, qui émergent progressivement en une série de produits fabriqués en grande quantité, mais qui restent uniques.

Non seulement car la main qui les crée est unique, mais aussi grâce au caractère culturel mettant l’accent sur la valeur esthétique – plutôt que purement fonctionnelle – du matériel de première qualité avec lequel De Castelli forme ses lieux de vie. Ainsi est dépassé le diktat confinant la froideur du métal aux zones extérieures de l’aménagement, accompagnant l’acier, le laiton et le cuivre dans leurs multiples variantes et finitions, au centre d’un scénario entièrement actualisé où ils peuvent enfin rayonner de tous leurs feux.

Le fini artisanal conçu et réalisé par De Castelli se nomme Delabré. Il consiste en une oxydation manuelle des matériaux comme l’acier, le cuivre et le laiton, pouvant les habiller d’effets chromatiques inimitables.

Octo Maserati GranLusso ET GranSport PAR Bulgari

Le partenariat prestigieux de Maserati avec Bulgari, lancé en 2012, a conduit à la création de deux montres inédites : Octo Maserati GranLusso et Octo Maserati GranSport par Bulgari, destinées spécialement aux propriétaires de véhicules de la marque ; elles disposent d’un cadran spectaculaire ressemblant au compteur tours/minute d’un Maserati (avec minutes rétrograde et heures sautantes), tandis que le bracelet en cuir rappelle celui des véhicules au Trident.

COLLECTION CAPSULE ERMENEGILDO ZEGNA MASERATI PRINTEMPS-ETÉ 2019

Ermenegildo Zegna et Maserati ont le plaisir de présenter au Salon de l’auto de Shanghai la nouvelle collection Maserati Capsule Collection printemps-été 2019 : une collection prestigieuse de produits en cuir et de voyage, de vêtements et accessoires raffinés, présentant toute la noblesse qui caractérise ces deux marques italiennes. En s’appuyant sur un partenariat solide lancé début 2013, Maserati et Zegna offrent des produits de qualité aux détails inimitables, des performances et des designs conçus pour ceux qui souhaitent s’entourer d’objets de luxe. La Collection Maserati Capsule est disponible les magasins Ermenegildo Zegna sélectionnés dans le monde entier et sur Zegna.com

Maserati propose une gamme de véhicules de luxe associant élégance et sportivité, design et technologie de pointe, exclusivité et distinction. Ses modèles sont un point de référence constant dans l’industrie automobile depuis 1914. La gamme actuelle comprend la berline de luxe emblématique Quattroporte, la berline sportive Ghibli, le Levante, tout premier SUV de Maserati et les Coupé et Cabriolet GranTurismo et GranCabrio. La gamme offre un choix de moteurs essence et diesel, propulsion ou quatre roues motrices, une sélection raffinée de matériaux et d’équipements technologiques inédits. Fort de son palmarès et de son héritage, Maserati perpétue son histoire en ouvrant de nouvelles perspectives, dans le respect de ses valeurs de performance, confort, élégance et sécurité.