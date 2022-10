Marrakech va accueillir un Symposium sur le Changement Climatique, la Migration et la Santé

Dans le cadre du projet régional « Favoriser la santé et la protection des migrant.e.s en situation de vulnérabilité au Maroc, Tunisie, Libye, Egypte, Soudan et Yémen », financé par le Ministère des Affaires Étrangères de la Finlande, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM Maroc), en coordination avec le Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable, le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale et le Département des Marocains Résidants à l’Étranger organisent un Symposium sur le changement climatique, la migration et la santé qui se tiendra à Marrakech, les 12 et 13 octobre 2022.

Les phénomènes naturels extrêmes liés aux changements climatiques, tels que la désertification, la raréfaction des ressources en eau, la salinisation des terres agricoles, les inondations, les ouragans entre autres, dont le nombre a triplé au cours des trente dernières années, ont engendré des conséquences souvent désastreuses sur les communautés vulnérables, obligées de choisir la migration comme voie de survie. Aussi, l’existence d’autres facteurs déterminants économiques, démographiques, sociaux et politiques rendent plus complexe l’analyse du phénomène migratoire mondial actuel et l’établissement de la relation de cause à effet entre changement climatique et migration.

Ce symposium, qui s’inscrit dans la lignée de l’objectif 13 de l’Agenda 2030 pour le développement durable et l’objectif 2 du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières permettrait d’explorer les liens entre le changement climatique, la migration et la santé dans la région MENA, avec un accent particulier sur la santé des femmes et ce, à travers des présentations de résultats de recherche, d’études de cas et des politiques publiques existantes en la matière dans les pays de la région MENA.

Les recommandations issues de ce symposium permettront de nourrir les contributions de la Conférence des Parties (COP 27) qui se tiendra en Egypte en novembre 2022 ainsi que l’Initiative Présidentielle Égyptienne sur les femmes et la santé, lancée en juillet 2020.

Prendront part à ce symposium, les représentant-e-s des Ministères et instituions publiques concernées, les expert-e-s, les Organismes internationaux, les institutions financières ainsi que les associations de la société civile et autres parties prenantes concernées.