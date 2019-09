Marrakech va abriter la plus importante manifestation touristique au monde

La ville de Marrakech a été élue, jeudi à Saint-Pétersbourg, en Russie, pour abriter en 2021 la 24è Assemblée générale de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), la plus importante manifestation touristique au monde, indique le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale.

Le Royaume du Maroc a été élu avec un total de 76 voix, soit à une écrasante majorité face à ses deux concurrents, le Kenya et les Philippines, qui ont obtenu 13 et 15 voix respectivement, précise le ministère dans un communiqué.

La candidature marocaine, soumise conformément aux Hautes Instructions Royales, a bénéficié d’un vaste appui des quatre continents, démontrant ainsi le rayonnement du Royaume sur l’échiquier touristique mondial, en particulier la ville de Marrakech, poursuit le communiqué, notant que le choix de la ville de Marrakech illustre la confiance de la communauté touristique internationale en la capacité du Maroc à abriter de grands événements internationaux, et la stabilité et la sécurité dont jouit le Royaume sur le plan international.

L’Assemblée générale est l’organe suprême de l’OMT. Elle rassemble tous les deux ans près de 2000 délégués de 156 États membres, y compris plus de 500 membres affiliés représentant le secteur privé, des établissements d’enseignement, des associations de tourisme et des autorités touristiques locales.

Le succès de la candidature marocaine est le fruit d’une intense campagne diplomatique menée depuis juillet 2018 et une mobilisation forte menée par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et du ministère du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)