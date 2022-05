Marrakech: un nouveau MÉGASTORE AUTOCAZ

Autocaz, filiale du Groupe Auto Hall dédiée à l’achat, la reprise et la vente des véhicules d’occasion s’installe désormais à Marrakech. Ce nouveau Mégastore inauguré lundi 23 mai 2022, s’avère plus moderne et sophistiqué.

La filiale Auto Hall Occasion représentée par la marque Autocaz qui est leader du marché des véhicules d’occasion, renforce sa présence dans l’ouest du Royaume. Le spécialiste a annoncé l’ouverture de ce nouveau Mégastore à la succursale Auto Hall Marrakech II située à la route nationale 2 et abritant les principales filiales du Groupe.

« Autocaz étend sa toile à Marrakech en inaugurant son second Mégastore à Auto Hall Marrakech II s’étalant sur une large superficie et capable d’accueillir un stock important de véhicules. Cette implantation répond à un besoin réel et à une demande grandissante des clients de la région. A travers cette expansion, le Groupe participe vivement à l’investissement, la création de richesses, d’emploi et à la relance d’une économie durable tout en améliorant l’attractivité de la région. Notre finalité ultime est de répondre aux exigences du marché des véhicules d’occasion et renforcer notre position de leader en assurant une meilleure proximité avec nos clients. Ce nouveau site répond aux nouveaux standards d’aménagement intérieur et extérieur d’Autocaz. La filiale continuera à se développer dans le marché marocain notamment à Fès au courant de ce deuxième trimestre. », précise Jamal Eddouhbani, Directeur Général du Groupe Auto Hall.

« Ce nouveau Mégastore a pour vocation de rendre la marque Autocaz encore plus accessible et plus proche de ses clients de la région de Marrakech. Nos clients y trouveront également un vaste espace d’essai en plein air. Et pour mieux s’ancrer dans la modernité, le Mégastore a été agencé de façon singulière à travers une architecture de style industriel. Il s’agit d’une éblouissante scénographie premium qui va au-delà du concept du showroom, et qui met en exergue le caractère imposant de la marque et la beauté des véhicules bien entretenues, à la façon d’une sacralisation des véhicules. », entrevoit Sanaâ Zagouri, Directrice du Pôle Occasion du Groupe Auto Hall.

Dans cette région, Autocaz assure également son nouveau service dédié à l’intermédiation de confiance entre les particuliers vendeurs et acheteurs des véhicules d’occasion multimarque. La marque s’engage à offrir des véhicules garantis, de qualité contrôlée en remettant aux clients acheteurs un rapport d’expertise technique minutieuse. Elle entend simplifier grandement toutes les démarches au profit des clients vendeurs de leurs véhicules.

La marque souligne ainsi son ambition de rester leader du marché marocain des véhicules d’occasion en profitant d’un savoir-faire de plus de 100 ans du Groupe Auto Hall et en restant à l’écoute de ses clients.