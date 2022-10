Marrakech-Safi : retour sur la 2ème édition du CRI Open Days

Marrakech, 01 Octobre 2022. _ Le Centre Régional d’Investissement Marrakech – Safi (CRI-MS) a organisé ce 30 septembre la deuxième édition des « CRI Open Days », journée Portes Ouvertes au profit de l’ensemble des entrepreneurs, investisseurs et professions libérales qui les représentent dans la région de Marrakech – Safi : architectes, notaires, experts-comptables, bureaux d’études et de conseil.

Après avoir rappelé ses nouvelles missions et prérogatives, le CRI de Marrakech-Safi a présenté ses différents produits et services en faveur de l’investissement et dédiés à la facilitation de l’acte d’investir.

Dans un cadre d’échanges et de débats constructifs réunissant près de 200 participants, ces derniers ont pu ainsi assister à la présentation de la plateforme d’investissement cri-invest.ma ainsi que de la toute nouvelle plateforme digitale d’information marrakechinvest.ma.

Un focus particulier a été porté aux services d’accompagnement et d’assistance des investisseurs et entrepreneurs que ce soit pour accéder aux aides et subventions de l’État, l’aide à la pérennisation de l’activité et des emplois.

Ainsi, 2 programmes sont mis en exergue : Le CRI Boost Lab, à travers lequel, plus de 800 entrepreneurs ont été encadré pour obtenir un financement et lancer leur projet, et le CRI Speed Banking, qui connaît un franc succès en particulier chez les jeunes porteurs de projet.

Sous le prisme du retour d’expériences, plusieurs entrepreneurs et investisseurs de la région ont partagé avec l’assistance comment le CRI de Marrakech-Safi les a assisté et accompagné tout au long de leur processus d’investissement : obtention d’actes et autorisations, acquisition de foncier industriel, recherche de financement, etc.

Dans la même lignée, les participants à cette journée ont manifesté un vif intérêt aux actions du CRI MS, représentées par la mise à disposition et accompagnement pour l’accès à un foncier compétitif, principalement dans le secteur industriel.

« Le CRI Open Days » est une réelle opportunité pour échanger avec les bénéficiaires des services du CRI MS dans la région Marrakech – Safi en temps réel, à travers des données chiffrées. Le Centre Régional d’Investissement Marrakech Safi connaît un engouement de projets d’investissement de grandes envergure grâce aux conditions favorables que nous mettons à la disposition de l’ensemble des projets à petit, moyen et grand volume » ; déclare Rafika Habra, Directrice du Pôle Maison de l’investisseur du CRI de Marrakech-Safi.

À rappeler que La Commission Régionale Unifiée d’Investissement (CRUI) a conclu favorablement sur 156 dossiers en 2022, ce qui représente 72% des 215 projets statués avec un avis définitif. Ainsi, le montant d’investissement des projets évalués favorablement a enregistré une progression de 64% passant de 5,904 MAD en 2021 à 9741 MAD en 2022. Cette évolution influence directement le nombre d’emplois à générer, en passant de 4618 emplois directs à 10464 emplois directs prévus en phase d’exploitation.

« Être au plus proche des porteurs de projets et des investisseurs, quelque soit leurs tailles, facilitant leurs démarches, et garantissant leurs pérennité, tel est l’un des axes majeurs du plan d’action stratégique 2021-2023 du Centre Régional d’Investissement de Marrakech-Safi » rappelle pour sa part Mohamed Amine Sabibi, Directeur du Pôle Impulsion économique et Offre territoriale.