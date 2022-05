Marrakech-Safi: le CRI organise la 1ère édition de « Safi Investor Day »

Dans le cadre de sa mission de promotion de la région Marrakech-Safi, le Centre Régional d’Investissement Marrakech-Safi (CRI-MS) organise, mercredi prochain, la première édition de « Safi Investor Day », sous l’égide de la wilaya de Marrakech-Safi.

Initié en partenariat avec la province de Safi, cet événement d’envergure s’assigne pour objectif de mettre en exergue les atouts économiques, les stratégies sectorielles ambitieuses de la province et les avantages industriels de Safi, au profit des investisseurs potentiels, locaux, nationaux aussi bien qu’internationaux, indique un communiqué du CRI-MS.

La 1ère édition du « Safi Investor Day » s’inscrit dans la dynamique du CRI-MS en termes de développement du tissu socio-économique de la province et création de véritables opportunités d’investissement, relève la même source, ajoutant qu’il s’agit d’une occasion d’assurer un échange profitable entre les différents acteurs économiques publiques et privés.

En amont du Safi Investor Day, des ateliers ont été organisés jeudi dernier, se focalisant sur le mouvement économique actuel de la province de Safi, relevant des sujets de débat se présentant comme suit : l’atelier « Écosystème d’avenir; valorisation synergie et diversification » a été axé sur les méthodes à adopter pour décomposer la chaine de valeur des écosystèmes et réfléchir à la meilleure manière d’intégrer les petits opérateurs autour des champions industriels existants, et de permettre aux TPEs de répondre à la demande existante.

L’atelier « Offre territoriale : urbanisme foncier et mobilité », avait pour but d’apporter des réponses fiables et utiles aux défis liés à l’aménagement du territoire et penser à l’avenir de la province en termes de qualité de vie, d’accessibilité et mobilité, et aux infrastructures.

L’atelier « Opportunités d’investissement, banque de projets » a été marqué par la présentation des opportunités d’investissement, ou les secteurs prioritaires seront identifiés et constitueront la banque de projets provinciale, l’outil incontournable d’accompagnement et d’orientation des investisseurs vers une forte création de valeur.

L’atelier « Talents : Innovation et capital humain » a permis d’évoquer les émergences intéressantes qu’a connu la province de Safi dans le secteur du digital, et débattre des meilleurs moyens pour développer le potentiel révélé, puis explorer des solutions qui peuvent favoriser ce mouvement digital telles que « Les digital nomades ».

Ces ateliers résulteront d’une restitution qui sera dévoilée jeudi prochain : jour du Safi Investor Day, pendant lequel seront présentées les opportunités de collaboration pour la mise en place d’une feuille de route à même de dynamiser le tissu économique safiote.

Patrimoine d’exception, fruit d’un héritage millénaire, cité portuaire capitale de la sardine, pôle énergétique et minéral de premier plan, la province de Safi détient tous les atouts à faire valoir.