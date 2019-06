Marrakech: Renault se distingue lors des African Cristal

Cette année encore, plusieurs campagnes publicitaires de Renault Commerce Maroc ont été reconnues et récompensées lors de la cérémonie des African Cristal.

Pour rappel, le “African Cristal Media & Avertising Summit” tenu à Marrakech du 13 au 15 juin, récompense les campagnes publicitaires les plus créatives au niveau du continent africain, avec une exigence particulière cette année. En effet, l’objectif est de rejoindre les standards de créativité internationaux.

Les campagnes suivantes ont été honorées : dans la catégorie Film, la campagne de lancement du Nouveau Dacia Duster – Duster/Machi Duster a remporté un White Cristal (bronze). Cette même campagne a été doublement récompensée avec un Ispahan Cristal (Silver) dans la catégorie Integrated.

Dans la catégorie Radio, la campagne Dacia Let your wallet takes holidays (3tiw l3otla lbeztamkoum) a aussi gagné un White Cristal, et enfin dans la catégorie Promo & Activation-use of social platforms, un White Cristal récompense le Digital Live Studio de Renault.

Ainsi, Renault Commerce Maroc est l’annonceur, dans la catégorie automobile, le plus primé de ce Festival.

A.K.A.