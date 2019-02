M Avenue Marrakech ouvre ses portes aux investisseurs (VIDEO)

C’est Officiel! M Avenue Marrakech ouvre ses portes aux investisseurs et annonce le lancement de la commercialisation à partir du 15 mars prochain. Une opportunité d’affaire pour les enseignes qui souhaitent développer leurs activités et se positionner.

La gestion de l’ensemble des commerces a été confiée à AMS (Aswaq Management & Services Africa), partenaire de M Avenue depuis la genèse de ce projet. L’objectif principal étant d’amplifier le dynamisme et l’attractivité globale de la ville tout en préservant les équilibres commerciaux de Marrakech. L’implantation de nouvelles enseignes permettra de faire émerger de nouveaux concepts commerciaux.

La stratégie commerciale consiste à définir un “plan merchandising” de manière à permettre un parcours client fluide et une expérience agréable pour les différents types de visiteurs. Les unités commerciales sont ainsi proposées à la location.

La commercialisation des locaux se fait suivant un process basé sur une longue expérience et des standards internationaux qui assurent une relation future de partenariat gagnant-gagnant entre les preneurs d’un côté, le gestionnaire et le promoteur de l’autre.

Des enseignes de renom ont déjà manifesté leur intérêt pour une implantation sur M Avenue. L’équipe AMS prend d’ores et déjà les réservations et reviendra vers les prospects à partir du 15 mars 2019 pour une prise à bail des unités leur ayant été attribuées. M Avenue sera en effet gérée et animée à travers un programme événementiel riche et une communication régulière afin de garantir le succès de cette nouvelle destination qui prévoit d’accueillir plus de 6 millions de visiteurs dès la première année.

