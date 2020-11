Marrakech: l’hôtel & Ryads Barrière Le Naoura rouvre ses portes

L’hôtel & Ryads Barrière Le Naoura est désormais ouvert ; à partir du 20 octobre 2020, après plus de 6 mois de fermeture et inactivité totale.

Il est ainsi manifeste que la crise sanitaire du virus Covid19 a frappé de plein fouet le secteur de tourisme. Néanmoins, la volonté d’ouvrir à nouveau le joyau du groupe français Barrière au Maroc est le résultat d’un esprit citoyen, dans le but d’optimiser au maximum l’activité touristique d’une ville à notoriété internationale : Marrakech.

En effet, l’hôtel & Ryads Barrière Le Naoura a réussi avec brio à garder 100% de son effectif durant et après la période de confinement. Parce que les ressources humaines chez le groupe Barrière s’avèrent d’une grande valeur ajoutée.

Pour Rachid Assoudi, directeur général de l’hôtel & Ryads Barrière Le Naoura : « L’ensemble des collaborateurs se sont mobilisés, pour assurer au quotidien l’application des mesures sanitaires au profit de nos hôtes, à savoir : Port du masque obligatoire pour l’ensemble des collaborateurs et les clients, signalétique informative, distribution de gel hydroalcoolique, fiche d’information et de rappel de gestes barrières ainsi que la désinfection permanente de l’ensemble des espaces de l’hôtel. Aussi, l’hôtel & Ryads Barrière Le Naoura est désormais engagé pour revaloriser le tourisme responsable, à travers une série d’actions visant surtout à s’entraider avec les petits producteurs agricoles et autres. Ces temps où la crise économique s’est endurcie à Marrakech. Parce que nous tenons à honorer les valeurs du groupe Barrière dans ses perspectives de tourisme équitable »

L’hôtel & Ryads Barrière Le Naoura ore actuellement des promotions étudiées au profit du marché de tourisme national, une véritable occasion pour découvrir l’esprit Barrière, toujours sous le signe de l’excellence. De différentes formules sont destinés à chaque cible dépendant de ses besoins et ses envies. Des ores pour familles, escapades en amoureux, réunions d’affaires à nombre de personnes réduits et une carte Fouquet’s Marrakech inédite.

Parce que nous nous occupons de tout surtout de vous !