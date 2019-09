Marrakech, capitale du tourisme de luxe

Depuis le 8 et jusqu’au 12 septembre 2019, Marrakech est le cœur vibrant du tourisme de luxe mondial. En effet, se tient, actuellement, la 11ème édition du Salon Pure Life Experiences, organisée en partenariat avec l’ONMT.

Référence internationale du tourisme très haut de gamme, cet événement est indissociable de Marrakech, tous deux s’inspirant mutuellement pour faire de la Perle du Sud, l’une des destinations les plus exclusives et créatives du continent.

Fondé en 2009 par les voyageurs visionnaires que sont Serge Dive et Sarah Ball, Pure Life Experiences vise à réunir une communauté très sélective d’experts du voyage de luxe, intégrant la dimension d’exception et d’exclusivité à tous les niveaux de leurs prestations, qu’il s’agisse d’établissements hôteliers hors du commun, de restaurants gastronomiques, de concepteurs de voyages sur mesure et d’excursions époustouflantes…

Les représentants de la presse de luxe des cinq continents sont conviés. Pure Life Experiences s’impose ainsi comme l’un des salons professionnels du voyage le plus sélectif du monde ;

Durant les cinq jours de l’événement, conférences, tables rondes, rencontres formelles et informelles sont prévues. Exposants et acheteurs potentiels échangent ainsi leurs idées pour mettre en place des expériences inédites.

Conscients des défis sociaux et environnementaux actuels, les PUREistes sont débordants d’imagination et proposent des aventures émotionnellement fortes qui favorisent également les relations interpersonnelles ainsi qu’un tourisme durable tant pour l’environnement que pour les communautés locales.

En préalable à cet événement, l’équipe Pure a constitué un groupe de réflexion composé de dix personnalités avant-gardistes en matière de voyage et de séjour très haut de gamme qui s’est réuni à Oualidia durant 48 heures -à huis clos- pour mener une réflexion sur l’avenir de l’industrie touristique. Le Directeur Général de l’ONMT en faisait partie.

Les résultats de cette réflexion seront publiés en janvier 2020 sous forme d’un rapport sur les tendances des voyages qui sera distribué à des milliers de professionnels du secteur.

Pour tout complément d’information sur le programme : www.purelifeexperiences.com