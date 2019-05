Marrakech attire de plus en plus de touristes

L’activité touristique à Marrakech a enregistré de 2015 à 2018 un taux d’accroissement annuel continu de 8% en gagnant plus de 763.224 visiteurs et plus de 2.817.431 nuitées alors que le taux d’occupation dans les établissements hôteliers classés a progressé de 11 points.

Ces données ont été présentées lors de l’Assemblée générale ordinaire (AGO) du Conseil régional du tourisme (CRT) de Marrakech pour les exercices 2015-2016-2017 et 2018.

Présentant ces données, le président du CRT de Marrakech, Hamid Bentahar a indiqué que la cité ocre a reçu en 2015 quelque 1.829.000 touristes (+7% par rapport à 2014) et a enregistré 5.697.000 nuitées (+9% par rapport à 2014) et un taux d’occupation de 48%, soit + 3 points par rapport à 2014 tandis qu’en 2016, Marrakech a reçu 1.970.000 touristes (soit +7% par rapport à 2015) et a enregistré 6.880.000 nuitées soit + 11% par rapport à 2015 et un taux d’occupation de 51%.

S’inscrivant dans cette même tendance haussière, la Cité ocre a reçu en 2017 quelque 2.300.000 touristes (soit +13% par rapport à 2016), 7.736.000 nuitées soit + 12% par rapport à 2016 et un taux d’occupation de 53% alors qu’en 2018, Marrakech a reçu 2.592.224 touristes (soit +6% par rapport à 2017) et a enregistré 8.514.431 nuitées soit + 10% par rapport à 2017 et un taux d’occupation de 59%.

Concernant le bilan de la promotion de la destination Marrakech, le CRT a organisé en partenariat avec l’Office national marocain du tourisme (ONMT) des Eductours et voyages de presse au départ des différents marchés émetteurs et a ainsi reçu durant les quatre exercices (2015-2016-2017 et 2018), quelque 1.635 prescripteurs (agents de voyages et journalistes) pour assister et se familiariser avec les nouveautés qu’offre la destination Marrakech.

Le CRT a également pris part à une dizaine de salons et manifestations touristiques tels que le FITUR à Madrid, l’ITB à Berlin, l’EIBTM à Barcelone, le WTM à Londres, l’IMEX à Frankfurt et l’IFTM à Paris ainsi que les workshops et roads shows organisés en partenariat avec l’ONMT.

M. Bentahar a aussi présenté le bilan de la stratégie Digital du CRT, lancée en 2015 en concertation avec l’ONMT, notamment la page Facebook Marrakech qui a pu attirer plus de 450.000 fans.

L’année 2016 a été marquée par le lancement du portail (visitmarrakech.ma) en deux langues français et anglais et qui a au bout de 2017 pu atteindre un trafic mensuel de 50.000 visiteurs.

M. Bentahar a en outre, souligné que la mobilisation des professionnels du tourisme autour de l’aérien a donné des résultats encourageants en termes de création de nouvelles lignes et le renforcement des fréquences.

Plusieurs nouvelles dessertes vers et au départ de Marrakech (73 nouvelles connexions) ont été inaugurées, ce qui a largement contribué à une nette amélioration de l’activité de l’aéroport en passant de 3.978.725 passagers en 2015 à 4.366.263 en 2017 et 5.300.000 en 2018, a-t-il fait observer.

Cette croissance de l’offre aérienne est appelée à continuer sur cet élan en 2019 et 2020, a-t-il assuré.

Concernant le développement du segment MICE (Meeting, Incentives, Congrès et Evénementiel), M. Bentahar a fait observer que la Cité ocre jouit d’une notoriété internationale en tant que destination de congrès et d’événementiel grâce à une offre MICE compétitive, riche et variée en termes d’infrastructure et d’expertise.

C’est un segment prioritaire pour lequel le CRT s’est mobilisé pour d’abord se doter des outils de communication et de promotion (brochure, plaquette, capsule, sous site), a-t-il dit dans ce contexte, relevant que le CRT a initié la mise en place de “Marrakech Convention Bureau” destiné à assurer la promotion de ce segment.

A l’ordre du jour de cette AGO du CRT figurent l’approbation du rapport moral et la présentation du rapport Financier et du rapport du commissaire aux comptes des exercices 2015, 2016, 2017 et 2018.

Lors de cette AGO, Hamid Bentahar a été reconduit à l’unanimité pour un nouveau mandat à la Présidence du CRT.

Hamid Bentahar est Président du CRT de Marrakech depuis 2008. Il est également Vice-président de la Fédération Nationale du Tourisme (2008) et Membre du conseil Exécutif de la Fondation Méditerranéenne du Tourisme depuis 2015.

