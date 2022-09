Marrakech abrite la 7ème édition des Gentlemen Drivers Awards Concours d’Élégance Classic Cars & Modern Cars

Après les 6 éditions des Gentlemen Drivers Awards Concours d’Élégance Classic & Modern Cars de 2013 à 2018 organisées à Marrakech selon les standards des plus grands Concours d’Élégance Automobiles mondiaux et à chaque fois avec un jury international qui en fait LE SEUL EVENEMENT DU MONDE ARABE ET AFRICAIN A REUNIR SUR UN SEUL PLATEAU les plus grandes figures de l’histoire automobile contemporaine, par pure amour et passion pour l’automobile classique et par intérêt à participer à la conservation de notre patrimoine automobile classique national, nous lançons la 7ème édition des Gentlemen Drivers Awards Concours d’Élégance Classic Cars & Modern Cars du 21 au 23 octobre 2022 au M Avenue Marrakech, après un 3 années d’arrêt forcé de 2019 à 2021.

Comme chaque année les plus grands pilotes & designers mondiaux seront présents parmi nous : Jury 2022: Henri Pescarolo :Quadruple champion du monde des 24 h du Mans , Confirmé Adolfo Orsi: Historien Maserati , Membre du Jury cdes Concours D’Élégance de Villa D’Este et Pebble Beach . Lorenzo Ramaciotti: VP Director Design FCA 2007-2016 – Managing Director Pininfarina Depuis 1988, President jury Villa D’Este Confirmé . Andrea Zagato : CEO ZAGAto Automobili Confirmé Marella Rivolta Zagato; CEO Iso Revolta confirmé Yannick Dalmas: Quadruple champion du monde des 24 h du Mans Confirmé Mareck Reichman: Head of Design Aston Martin en cours L’événement se divise en 3 parties sur 3 jours, et plus de 10 000 personnes sont attendues pour assister aux quatre rencontres organisées : 1/ Gentlemen Drivers Awards Concours d’Élégance Classic Cars au M Avenue . Exposition de voitures classique par décade à partir du mercredi 19 octobre au lundi 24 octobre Années 20-30, Années 31-40, Années 41-50, Années 51-60, Années 61-70, Années 71-80 , Années 81-90, Années 91- 1997 . 2/ Gentlemen Drivers Awards Concours d’Élégance Modern Cars au M Avenue, Avec une exposition de voitures à partir du mercredi 19 octobre au lundi 24 octobre pour les voitures dont le prix est supérieur à 700 000 dh, avec une organisation par catégorie de voiture : Thermique, ( Coupé- cabriolet- berline, limousine – 4X4) hybride Plugin , Electrique . 3/ Gentlemen Drivers Awards Concours d’Élégance Sports Cars au Au Essadi Palace du 21 au 23 octobre : Avec une exposition de voitures à partir du Mercredi 19 au lundi 24 octobre au Essadi Palace Maserati , Mercedes , Audi, Bentley, Porsche Déroulé de l’événement : 1/ Arrivée des journalistes au Movenpick Hôtel de Marrakech à 13:00H 2/ Déjeuner au M Avenue à 14:00 H 3/Le début du Concours d’Élégance Modern Cars avec le jury national est le vendredi 21 Octobre à 15: 00 4/ Déliberation du jury à 18:00 au M avenue 5/Diner à L’Atlas Golf pour le jury, presse nationale & internationale ( Invitation Nominative ) 3//Le début du Concours d’Élégance Classic Cars avec le jury international est le Samedi 22 Octobre à 9:30 La journée du samedi 22 octobre sera consacrée Concours d’Élégance Classic Cars et l’élection de la plus belle voiture par catégorie, 4/La soirée de gala et de remise des trophées des voitures classiques aura lieu le samedi 22 octobre à 21:00 ( Invitation nominative ) 5/ La remise du Trophée du Concours d’Élégance Modern Cars avec le jury national & international sera lors du brunch le dimanche 23 octobre au M Avenue 6/ La remise du Trophée du Concours d’Élégance Modern Cars avec le jury national au Essadi Palace le 23 Octobre 2023 à 17:00. Dans l’attente de réaliser et réussir ce magnifique événement ensemble, je vous prie chers Amis, de croire en mon sincère amitié . Ahmed Kseibati Fondateur&Directeur Général Gentlemen Drivers Magazine Gentlemen Drivers Awards Concours d’élégance Classic Cars 0661187017 PS : Je vous prie de noter que cette invitation est nominative et pour une seule personne .