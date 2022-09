Marrakech abrite la 6ème édition des Assises de l’Ausim

Tenue de la 6ème édition des Assises de l’AUSIM sous le thème de «Digital Nation, Unleash the potential». Hicham Chiguer, Président de l’AUSIM appelle les forces vives à se mobiliser pour soutenir l’ambition du Maroc dans l’émergence d’une digitale nation effective.

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, l’Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information au Maroc organisera du 26 au 28 octobre prochain à Marrakech, la 6ème édition de ses Assises de l’Ausim sous le thème « Digital Nation, Unleash the potential ».

Le sujet traité dans le cadre de cette édition, s’avère être en parfaite harmonie avec les directives du Nouveau Modèle de Développement.

Le dit rapport a mis en évidence dans le volet numérique la volonté du Royaume de construire sa souveraineté numérique.

Hicham Chiguer, Président de l’AUSIM déclare :

« l’enjeu de cette 6e édition des Assises de l’Ausim dans ce contexte de relance est de mettre en avant les avantages du « Digital » dans notre société. Il est aussi question au travers de cette synergie des forces de faire naître une véritable conscience citoyenne en faveur du numérique et ce, afin de faire de cette ambition de « digital nation » une réalité au Maroc. Alors étant l’un des rendez-vous majeurs du monde du numérique à l’échelle nationale, et sans oublier son aura auprès de l’écosystème numérique international, cette nouvelle édition des Assises de l’Ausim ne pouvait ne pas aborder ce sujet de grande résonance au sein de l’appareil étatique ».

Et d’ajouter : « Le rapport sur le Nouveau Modèle de Développement piloté par l’équipe Benmoussa avait mis en évidence dans le volet numérique la volonté du Maroc de construire sa souveraineté numérique. Cette vision stratégique de gouvernance suppose cependant la mise en place de prérequis et parmi ceux-ci, la transition vers une « digital nation » effective est un préalable incontournable. En effet, les actions du Maroc ces dix dernières années attestent avec éloquence l’idée selon laquelle le Royaume dispose des atouts nécessaires pour entamer cette révolution ».

Etant à quelques semaines de la grand-messe du numérique, le Président de l’Ausim lance un véritable plaidoyer pour la mobilisation de l’intelligentsia de l’écosystème afin de créer une véritable « conscience citoyenne en faveur du digital ». « Cette nation digitale tant espérée nous concerne tous. Sa construction passe par la mobilisation des acteurs qui sont le plus directement concernés, en l’occurrence ceux de l’écosystème numérique. Cette rencontre est une occasion pour mener la réflexion autour de ce sujet et au-delà des concepts faire émerger une feuille de route pour l’éclosion d’une véritable nation digitale marocaine », ajoute Hicham Chiguer.

Pour rappel, les Assises de l’AUSIM ont été initiées en 2012. Aujourd’hui, cette grand-messe des DSI et des dirigeants du Digital se veut être l’espace international pour adresser les grands sujets qui font l’actualité au sein du monde numérique. Se déroulant sur trois jours, cette édition sera particulièrement innovante à plusieurs titres, avec un programme scientifique très riche ainsi qu’une panoplie d’experts prestigieux. Elle promet aussi, une nouvelle dynamique à travers plusieurs side events et un nouveau format et surtout un rayonnement africain et international, avec la présence de speakers de renommée mondiale.