Marocains du Monde: Chaabi Bank s’installe en Espagne

Première banque des Marocains du Monde (MDM), la Banque Populaire a inauguré, vendredi 19 octobre, à travers sa filiale Europe “Chaabi Bank”, sa 10ème agence en Espagne dans la ville de Malaga.

La cérémonie d’inauguration a été marquée par la présence de Laïdi EL WARDI et Khalid YACINE, respectivement Directeur Général en charge de la Banque de Détail à la BCP et Directeur Général de Chaabi Bank, ainsi que plusieurs officiels marocains et espagnols, dont le Consul Général du Maroc à Algésiras, Abdelfattah LEBBAR, et le Maire de la ville de Malaga, Francisco DE LA TORRE PRADOS.

Cette nouvelle implantation qui coïncide avec le 10ème anniversaire de la succursale Chaabi Bank en Espagne, vise à renforcer la présence de la Banque Populaire dans la région de l’Andalousie où elle est déjà installée depuis 2011 à travers son agence à Almeria.

Commentant l’ouverture de cette nouvelle agence, Laïdi EL WARDI a expliqué que “la région de Malaga représente le premier point d’atterrissage de la communauté MDM en Espagne. Notre implantation répond donc à une politique de proximité qui vise à mieux servir nos clients MDM, d’une part, et à renforcer notre rôle de bancarisation et de valorisation de l’épargne de la Diaspora au Maroc, d’autre part”. Pour rappel, la Banque Populaire, leader historique sur le marché des MDM (+52%), a franchi en 2017 la barre des 1 million de clients sur ce segment.