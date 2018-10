Maroc: Women’secret soutient les femmes atteintes d’un cancer du sein (VIDEO)

Women’secret Maroc lance la collection Post-Surgery Bras et s’unit à l’association Les Amis du Ruban Rose, dans le cadre de l’initiative solidaire de la marque pour accompagner les femmes atteintes et opérées d’un cancer du sein, sous le thème : #WSMarocCares #ThingsThatDoMatter (les choses qui comptent).

Engagée auprès des femmes dans tous les aspects et les étapes de leur vie depuis plus de 20 ans, Women’secret a créé en 2013 la collection Post-Surgery Bras : Ligne de sous-vêtements conçue pour les femmes opérées d’un cancer du sein. La collection arrive enfin au Maroc et sera commercialisée à partir du mois d’octobre.

Post-Surgery Bras est composée de : 2 modèles de soutien-gorge (en microfibre et coton avec des détails en dentelle, en différentes couleurs et des culottes assorties) ; 2 modèles de maillots de bain (un bikini et maillot une pièce) ; Ainsi que le produit le plus important, le soutien-gorge en coton post-chirurgical, conçu pour les femmes qui ont subi une mastectomie.

Le soutien-gorge post-chirurgical de Women’secret peut être utilisé immédiatement après une chirurgie du cancer du sein. C’est un produit qui s’adapte aux besoins des femmes, il est confortable, féminin, et surtout abordable, comparé en termes de prix, à tout autre soutien-gorge de Women’secret.

La collection Post-Surgery Bras a été conçue conjointement par des spécialistes de Women’secret et des orthopédistes et spécialistes en gynécologie et mastologie oncologiques du centre de santé espagnol Dexeus Mujer. Elle est adaptée, non seulement du point de vue médical, mais aussi social : une femme aime se sentir attrayante, être capable de varier les modèles qu’elle porte en fonction des situations, et surtout acheter sa lingerie dans des établissements qui ne la font pas sentir différente des autres femmes.

« Women’secret veut contribuer à ce que la vie quotidienne des femmes qui ont souffert de cette maladie soit plus facile et plus supportable, pour qu’elles ne renoncent pas à leur féminité et restent elles-mêmes, sous toutes leurs facettes : des femmes, des épouses et des mères », explique Malak Kettani, directrice générale de KMS Invest, Master Franchisée Women’secret.

Une fois le cancer surmonté, les femmes atteintes d’un cancer du sein sont heureuses de pouvoir revenir, petit à petit, à la vie normale. Le simple fait de pouvoir acheter leurs sous-vêtements dans le même magasin est justement quelque chose qui compte.

En effet, à travers son initiative #WSMarocCares, #ThingsThatDoMatter (Les choses qui comptent), Women’secret Maroc s’unit à l’association marocaine Les Amis du Ruban Rose pour contribuer à améliorer le quotidien des femmes atteintes / opérées d’un cancer du sein, et surtout rappeler l’importance du dépistage.

Les Amis du Ruban Rose réunit de femmes en rémission d’un cancer du sein, d’autres récemment atteintes, des médecins de plusieurs spécialités, ainsi que des membres bienfaiteurs et des bénévoles qui soutiennent, écoutent et accompagnent les malades et leurs proches.

L’objectif principal de l’association est de donner un message d’espoir, celui de la Vie après le cancer du sein, et ce par diverses actions de sensibilisation au dépistage, d’accompagnement pendant les traitements ainsi que des rassemblements « Bien être » autour d’événements musicaux et sportifs pour aider les femmes à relever les défis face au cancer du sein.

Durant tout ce mois d’octobre, l’association a mis en place une campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Women’secret Maroc participe à cette campagne et réaffirme son engagement envers la cause, en faisant don d’une partie des recettes de ventes du mois d’octobre (d’un rayon de corseterie dédié en magasin), au profit de l’association.

« Les campagnes de sensibilisation au dépistage, l’accompagnement et le soutien psychologique sont indispensables pour lutter contre le cancer du sein. L’initiative de Women’secret Maroc offrira aux femmes les moyens d’améliorer leur bien-être personnel, ce qui constitue l’un des principaux défis auxquels nous faisons face pour le dépassement de la maladie », souligne Latifa Cherif, Présidente de l’Association Les Amis du Ruban Rose.