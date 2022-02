Maroc: voici les premiers pourvoyeurs d’emploi en 2021 (HCP)

Les secteurs des services et de l' »agriculture, forêt et pêche » demeurent les premiers pourvoyeurs d’emploi en 2021, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP). Parmi les 10.772.000 actifs occupés estimés en 2021, le secteur des « services » emploie 45,8%, suivi de l' »agriculture, forêt et pêche » avec 31,2%, de l' »industrie y compris l’artisanat » avec 11,7% (dont 44 ,6% sont des activités artisanales), et des « BTP » avec 11,2%, précise le HCP dans sa récente note d’information relative à la situation du marché du travail en 2021.

Et d’ajouter que près de 7 actifs occupés ruraux sur 10 (67,8%) exercent dans le secteur de l’agriculture, forêt et pêche, et près de deux tiers des actifs occupés citadins (65,8%) travaillent dans le secteur des services. Par ailleurs, la note fait ressortir que le secteur de l' »agriculture, forêt et pêche » a créé 68.000 postes d’emploi au niveau national, 79.000 en milieu rural et a perdu 11.000 en milieu urbain. Le secteur des « services », quant à lui, a créé 115.000 postes d’emploi au niveau national (74.000 en milieu urbain et 41.000 en milieu rural), enregistrant une hausse de 2,4% de l’emploi dans ce secteur.

Le secteur de l’ »Industrie y compris l’artisanat », a perdu 19.000 postes, 12.000 en milieu urbain et 7.000 en milieu rural, alors que le secteur des BTP a créé 71.000 postes d’emploi, 53.000 postes en milieu urbain et 18.000 en milieu rural.

S.L. (avec MAP)