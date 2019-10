Maroc: voici les meilleures ventes du groupe Renault

Le Groupe Renault détient, au terme des neuf premiers mois de 2019, une part de marché cumulée de 42,7% avec 49.931 livraisons, maintenant ainsi sa position à la tête du podium du marché marocain.

Sur le mois de septembre, le groupe détient une part de marché de 42% avec ses deux marques Renault et Dacia qui représentent respectivement 15,2% et et 26,8%, indique le constructeur automobile dans un communiqué.

Avec 3.441 livraisons, Dacia maintient sa position de leader du marché des véhicules particuliers et utilitaires (VP-VU) au Maroc, précise le communiqué, ajoutant que la marque a cumulé 32.543 véhicules durant les 9 premiers mois de 2019 avec une part de marché de 27,8%.

Renault a clôturé, quant à elle, le mois de septembre avec 1.958 unités livrées, renforçant ainsi sa position à la 2ème place en terme de part de marché sur le segment VP-VU avec un cumul de 17.388 livraisons sur les neuf premiers mois de l’année et une part de marché de 14,9%.

Le groupe consolide également sa position de leader sur le segment des véhicules utilitaires et utilitaires transformés (VU/VUT) en affichant une part de marché de 27,8% pour le seul mois de septembre. Au cumul, 3.282 unités ont été livrées tandis que la part du marché a atteint les 26,2%.

Par ailleurs, le groupe a renforcé sa position de leader du marché marocain en décrochant 6 places du “Top 10” des meilleures ventes, avec Clio, Logan, Dokker, Sandero et Duster qui occupent les 5 premières places, suivies par Kangoo qui se positionne 7ème avec 3.390 livraisons à fin septembre.