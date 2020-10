Maroc: voici le top 10 des meilleures écoles de commerce et de management (PHOTO)

Le diplôme délivré par l’ISCAE s’est classé premier parmi les autres écoles marocaines publiques et privées de commerce et de management dans le palmarès publié annuellement par le magazine marocain «Campus Mag ».

Le magazine publie annuellement un « baromètre des diplômes d’enseignement supérieur au Maroc » en collaboration avec le cabinet de ressources humaines DIORH. Ce classement se base sur plusieurs critères. Ainsi sont pris en compte, la notoriété spontanée des établissements d’enseignement supérieur, la qualité des établissements et le niveau de rémunération des diplômés.

Placé sous la tutelle du ministère de l’industrie, l’ISCAE a formé pendant 50 ans des managers de haut vol. L’ENCG tire très bien son épingle du jeu, avec la 2eme et 3e places respectivement pour ENCG-Settat et ENCG-Casablanca. A la 4ème position, on trouve la «Business Administration School» de l’Université Al Akhawayn, suivie de HEM –première école privée sur ce palmarès- puis encore de deux ENCG, Tanger et Agadir.

La Faculté des sciences juridiques, sociales et économiques de Casablanca-Ain Chock n’est pas bien loin dans ce top-10, puisqu’elle occupe la 8ème place, talonnée par l’ESCA, puis une autre ENCG, celle de Marrakech. L’ENCG-Settat a ouvert son réseau avec ENCG-Settat qui a eu par la suite des « petites sœurs » dans 20 villes marocaines, de Oujda à Dakhla.

« Campus Mag », auteur de ce palmarès, est un magazine marocain, initiateur du premier baromètre des diplômes marocains, réalisé en collaboration avec le Cabinet DIORH en 2017. Il organise, également, en partenariat avec le Groupe de presse « Le Monde », le salon « Campus Fair » qui réunit annuellement les grandes écoles et universités marocaines et françaises.

S.Z.