Maroc: une école va enseigner le programme scolaire finlandais

Un protocole de coopération et de partenariat a été signé, mardi à Rabat, entre FinlandWay International Preschools, un des leaders de l’éducation préscolaire en Finlande et le Groupe scolaire Benabdallah visant à lancer la première unité pionnière d’éducation préscolaire finlandaise au Maroc pour les enfants de 12 mois à 6 ans.

Cette initiative, la première du genre au Maroc et en Afrique, a pour objectif de dispenser un enseignement novateur basé sur le dernier programme scolaire finlandais prônant une méthodologie basée sur le jeu.

Dans une déclaration à la MAP, le fondateur du Groupe scolaire Benabdellah à Marrakech, Adnane Benabdellah, a indiqué que cette action se veut l’opportunité de mettre en place une maternelle basée sur un système d’éducation de la petite enfance novateur en s’inspirant du programme scolaire finlandais et de la méthodologie scientifique fondée sur le jeu.

“Il s’agit donc d’apporter un nouveau souffle à nos méthodes d’enseignement afin de mieux accompagner les jeunes générations dans l’acquisition des savoirs et le développement de leurs compétences”, a-t-il expliqué, affirmant que cette action vise à adapter les méthodes finlandaises aux objectifs pédagogiques du programme du ministère de l’Éducation nationale marocain.

Benabdellah a, dans ce sens, relevé que le but est de concevoir une pédagogie alternative qui se donne comme principal objectif de développer le potentiel et l’épanouissement de chaque enfant en fonction de son profil, de ses capacités et de ses besoins.

Il a par ailleurs relevé que cette convention, qui profitera également aux écoles publiques partenaires, vise à offrir des formations en ligne de neuf mois aux éducatrices, adaptées aux besoins des enfants marocains et animées par des experts finlandais.

De son côté, la présidente co-fondatrice de FinlandWay International, Noora Laitio a souligné que les élèves de la nouvelle école maternelle FinlandWay bénéficieront d’un programme participatif, ludique et efficace, et d’un programme scolaire complet, conçu pour offrir une base solide à l’apprentissage tout au long de la vie, à la préparation académique, au bien-être et à tous les domaines clés cognitifs et non cognitifs.

Elle a également fait savoir que les parents bénéficieront eux aussi d’un système de suivi de l’apprentissage à la pointe de la technologie numérique pour une visibilité sur les progrès de leurs enfants.

“Cette solution mobile aidera les parents et l’école à travailler ensemble pour soutenir le développement des élèves afin d’acquérir les compétences clés pour leur avenir”, a soutenu la présidente.

Pour sa part, l’Ambassadeur de Finlande au Maroc, Anne Vasara, s’est réjouie de cette convention, mettant en avant l’intérêt portée par les établissements marocains au modèle finlandais en matière de système éducatif.

S.L. (avec MAP)