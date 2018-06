Maroc Telecom: visite guidée du nouveau DataCenter (VIDEO)

Mardi 26 juin, l’opérateur Maroc Telecom a présenté son nouveau DataCenter à la presse. Il est situé Place des Nations Unies à Casablanca. Objectif de ce nouveau projet: offrir un service aux professionnels qui souhaitent externaliser leurs données informatiques. Héberger les serveurs et tout autre services informatiques, c’est donc ce que propose Maroc Telecom.

Pour répondre aux besoins croissants des entreprises en salles informatiques performantes, hautement sécurisées, dotées de technologies confirmées d’efficacité énergétique, et à moindre coût, Maroc Telecom a mis en place, depuis 2017, un service d’Hébergement Datecenter destiné aux Entreprises. Le service d’Hébergement Datecenter offre aux Entreprises une solution clé en main pour héberger leurs équipements informatiques (Serveurs, routeurs, baies de stockage…) dans un Datecenter, conçu aux normes internationales les plus récentes, et doté d’une sécurité permanente (24h/24 et 7j/7) renforcée à plusieurs niveaux (Vidéosurveillance, contrôle d’accès, gardiennage, détection et extinction d’incendie et solution de supervision).

Les entreprises ont le choix entre des armoires (racks) complètes ou des demi-armoires propres avec accès dédié, à l’intérieur desquels elles hébergent leur propre infrastructure (Serveurs, routeurs, baies de stockage, …) dont elles gardent le contrôle total, et qu’elles peuvent administrer sur site ou à distance.

Selon IAM, cette solution d’Hébergement Datecenter garantit les performances, la fiabilité, la sécurité et la haute disponibilité requises pour toute infrastructure IT moderne permettant ainsi aux entreprises et institutionnels marocains d’optimiser leurs investissements dans les infrastructures IT. D’autres centres d’hébergement verront le jour dans plusieurs villes.