Maroc Telecom va installer des téléphones fixes pour les détenus

La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a signé mercredi 20 mars une convention avec Maroc Telecom en marge de la 6ème édition de l’université du printemps, tenue les 20 et 21 mars à la prison locale de Béni Mellal.

Cette convention concerne la généralisation dans les prisons marocaines des services de téléphonie fixe en vue de permettre aux détenus de communiquer régulièrement avec leur familles et proches.

Rappelons que parmi les thèmes qui ont été abordés lors de cette université du printemps tenue sous le signe ”La protection sociale des détenus : une consolidation des programmes dédiés à une réelle réinsertion”, on cite notamment ” Quel modèle de protection sociale des détenus ? Expériences comparées”, ”Quelle place pour les détenus dans la réforme du système de protection sociale au Maroc ? ”, ”Les dispositions juridiques en faveur de la consolidation de la protection sociale” ou encore ”Le rôle de la société civile dans la promotion de la protection sociale des détenus”. En clôture, des prix ont été décernés aux détenus qui se sont distingués dans leur scolarité et dans les formations professionnelles et programmes d’alphabétisation.

L’ouverture de cette sixième édition s’est déroulée en présence notamment du ministre de la santé, Anas Doukkali, du ministre délégué chargé des affaires générales et de la gouvernance, Lahcen Daoudi, du ministre délégué chargé des relations avec le parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, du délégué général à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion, Mohamed Salah Tamek, de la présidente du Conseil national des droits de l’homme (CNDH), Amina Bouayach, du président de l’Institution du Médiateur du Royaume (IMR), Mohamed Benalilou, du Wali, chargé de la coordination nationale de l’Initiative nationale de développement humain (INDH), Mohamed Dardouri, du Wali de la région de Béni Mellal-Khénifra, gouverneur de la province de Béni Mellal, Khatib El Hebil et du président du Conseil de a région de Béni Mellal-Khénifra, Brahim Moujahid.

S.L.