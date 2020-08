Maroc Telecom renouvelle sa certification IIA

Maroc Telecom annonce avoir renouvelé sa certification IIA (Institute of Internal Auditors) pour ses activités d’audit interne, décernée par le Comité de certification IFACI (Institut Français de l’Audit et du Contrôle Interne).

Cette reconnaissance internationale fait suite à un audit de renouvellement de certification des activités d’audit interne de Maroc Telecom selon le Référentiel Professionnel de l’audit Interne (version 2020).

Le taux de conformité des activités d’audit et contrôle de Maroc Telecom par rapport aux exigences de ce référentiel avoisine les 100%. Il constitue, selon le comité de certification, un engagement dans une démarche de haut niveau qui permet de mieux intégrer les exigences normatives des processus et ce, dans une dynamique d’amélioration continue. Le comité a également relevé le « professionnalisme avancé » de l’équipe d’audit interne et la démarche positive d’amélioration continue.

En 2017, Maroc Telecom était la première entreprise cotée à la Bourse de Casablanca à avoir obtenu cette certification qui atteste que les activités d’audit interne de l’entreprise répondent à des critères stricts d’indépendance et de compétence.