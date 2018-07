Maroc Telecom: les résultats du 1er semestre

Le groupe Maroc Télécom vient d’annoncer ces derniers résultats semestriels.

On retient notamment l’accélération de la croissance des parcs du groupe (près de 10%), qui dépassent les 60 millions de clients et une croissance soutenue des résultats consolidés.

Le chiffre d’affaires et le résultat net part du groupe progressent respectivement de 5,0% et 8,6% sur les six premiers mois de l’année. Au Maroc, la croissance est soutenue par les activités Fixe et Mobile avec un chiffre d’affaires qui progresse de 5,0% au deuxième trimestre. IAM annonce aussi la poursuite de la croissance du chiffre d’affaires Mobile au Maroc grâce au “fort engouement que connait l’Internet Mobile” et le maintien d’une croissance forte des filiales subsahariennes dont le chiffre d’affaires progresse de 7,4% au premier semestre 2018.

Voici tous les résultats de Maroc Télécom pour le 1er semestre.