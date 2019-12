Maroc Telecom lance un programme d’innovation dédié aux startups

Acteur de référence dans la transformation digitale au Maroc et en Afrique, Maroc Telecom lance son programme d’innovation dédié aux startups porteuses d’innovations technologiques.

Ce programme vise l’émergence de talents aptes à relever les défis de la digitalisation dans différents domaines stratégiques comme la santé, l’éducation, l’agriculture, la ville intelligente, etc.

Les startups à très fort potentiel de développement bénéficieront de l’expertise, du financement et du réseau des partenaires nationaux et internationaux du Groupe afin de mener à bien leur projet d’innovation et de renforcer l’ancrage du Maroc et de l’Afrique dans l’ère du digital.

Une sélection de 10 startups profitera d’un accompagnement sur mesure en savoir-faire et expertise à l’issue duquel les 3 meilleures startups seront primées.

Pour participer, les startups candidates devront postuler à travers le site www.startupchallenge.iam.ma

Cette initiative vise à encourager et soutenir l’entreprenariat et les rêves d’une jeunesse avide d’innovation.