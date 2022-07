Maroc: près de 18 millions de cartes bancaires en circulation en 2021

Le nombre de cartes bancaires en circulation s’est établi à 17,9 millions en 2021, en augmentation de 4,1% par rapport à 2020, ressort-il du 18ème rapport annuel sur la supervision bancaire de Bank Al-Maghrib (BAM), publié lundi à Casablanca.

L’essentiel de ces cartes est utilisé pour des opérations de retrait en cash qui représentent 88,8%, précise ce rapport qui dresse le bilan des activités de BAM dans le domaine de la supervision bancaire au cours de la 2ème année de pandémie, durant laquelle les progrès en matière de vaccination et le maintien des stimulus budgétaire et monétaire, conjugués aux bons résultats de la campagne agricole, ont favorisé un rebond de l’économie marocain.

En outre, ledit rapport fait état d’une hausse du nombre des comptes bancaires ouverts sur les livres des banques de 4,6% à 31,2 millions de comptes. Le nombre de particuliers résidents ayant au moins un compte bancaire a augmenté de 0,6% contre 4,5% en 2020 pour s’établir à 14,2 millions, indique la même source, ajoutant que le taux de détention des comptes bancaires en 2021 s’est maintenu à 53%. Par genre, le nombre d’hommes détenant au moins un compte bancaire s’est établi à 8,8 millions, tandis que les femmes détenant au moins un compte bancaire sont au nombre de 5,4 millions.

S’agissant des comptes de paiement, BAM note que sur la base des données recueillies auprès des 14 établissements de paiement, le nombre de comptes de paiement ouverts s’est élevé à 5.495.199 comptes, contre 2.687.586 en 2020.

Ces comptes de paiement sont répartis à hauteur de 35% pour les comptes de niveau 1, de 50% pour les comptes de niveau 2 et de 13% pour les comptes de niveau 3, fait remarquer la Banque Centrale, précisant que 459.186 comptes de paiement sont considérés actifs, soit 8,4% des comptes ouverts à fin 2021, et 99% d’entre eux sont détenus par des particuliers. Les commerçants acceptants et les agents détaillants détiennent, pour leur part, 48.231 comptes de paiement.

D’un autre côté, les banques ont ouvert 1.090.574 comptes électroniques (m-Wallets), adossés à des comptes bancaires. Près de 99% sont détenus par des particuliers. Les comptes détenus par des commerçants acceptants s’établissent à 14.612 comptes.

S.L (avec MAP)