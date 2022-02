Maroc: pourquoi les prix des carburants vont encore augmenter

Mauvaise nouvelle pour les automobilistes. Les prix des hydrocarbures vont encore changer au Maroc.

Les coûts de l’essence et du diesel vont, en effet, connaître une nouvelle hausse à cause de l’inflation mondiale généralisée. En effet, les sociétés de distribution subissent des prix d’importation très élevés, en plus du manque de disponibilité des produits au niveau mondial. Alors que le coût du baril est de 93 dollars, les prix à la pompe au Maroc suivent l’augmentation du cours à l’international.

Dans un entretien accordé à nos confrères de l’Economiste, Mostafa Labrak, consultant dans le domaine des carburants, a indiqué que l’inflation mondiale est causée par plusieurs facteurs.

D’abord, assure-t-il les pays de l’OPEP ont réduit la production « pour compenser les pertes subies lors de la crise sanitaire». Labrak évoque également la rareté du produit raffinée, ce qui explique l’offre très restreinte au niveau international.

«A cela s’ajoutent l’annulation et le report de certains investissements importants en raison du manque de visibilité induit par la pandémie», précise le consultant.

En parallèle, le manque de main-d’œuvre ou de pièces de rechange provoque le retard de la maintenance programmée de certaines raffineries, souligne Lebrak, qui signale aussi «l’augmentation du prix du fret maritime, la rareté des cargos coincés dans certains ports et l’impact de la taxe éco ».

«Durant cette période post-Covid, la demande est sur un trend haussier et nous assistons à une augmentation constante de la parité dollar/dirham », indique-t-il.

S.L.