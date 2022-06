Maroc: plus de 17 millions de personnes détiennent au moins un compte bancaire

Les statistiques de Bank Al-Maghrib (BAM) sur les comptes bancaires au titre de l’année 2021 révèlent que 17,5 millions de personnes détiennent au moins un compte bancaire.

Il s’agit de personnes morales -PM- (moins de 4% du total, soit 644.338) et de personnes physiques – PP- (plus de 96%), précise BAM. Chez les personnes physiques, 37,4% sont des femmes, contre 62,6% d’hommes, alors que la tranche d’âge « 60 ans et plus » occupe le premier rang (3,4 millions de personnes), suivie de « 31 à 35 ans » et « 36 à 40 ans » (chacune 1,9 millions), fait savoir la même source, ajoutant que 49,4% des PP identifiées détiennent un seul compte ouvert, 27,8% deux comptes et 12,4% trois comptes.

Par ailleurs, les personnes ayant ouvert un compte pour la première fois ont atteint 578.617 PP en 2021, dont 45% des femmes. Par tranche d’âge, 24% de ces personnes sont âgées entre 21 et 25 ans et 15% entre 19 et 20 ans.

Par lieu de résidence, 94% des personnes ayant ouvert un compte pour la première fois sont des Marocains résidant au Maroc et 4% des Marocains résidant à l’étranger (MRE).

S.L. (avec MAP)