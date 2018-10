Maroc: une nouvelle génération de publicité en ligne

Buzzeff, spécialiste de la promotion publicitaire vidéo et display dans la région MEA, vient de lancer sa nouvelle génération de formats publicitaires online appelés inRead Display. Ce format vise à aider les annonceurs à maximiser la visibilité de leurs marques vis-à-vis de leur public cible sans être associées à du contenu indésirable.

Avec près de 1,5 milliard de sites Internet dans le monde, à ce jour, les annonces peuvent être facilement publiées au cœur des contenus polémiques, de terrorisme, de racisme ou bien de discrimination sexuelle avec un message potentiellement dangereux. Les annonces dans les formats inRead Display sont distribuées uniquement sur les sites Web appelés Premium – Médias online réputés pour offrir un contenu de qualité professionnelle – qui assurent la sécurité de diffusion des annonceurs grâce à un meilleur contrôle et un emplacement plus stratégique.

«En matière de publicité sur internet, les marques ont toujours pour objectif d’obtenir les meilleurs résultats pour engager les consommateurs et les fidéliser, dans le but d’améliorer leurs performances commerciales. Pour y parvenir, l’environnement de diffusion de leur prublicité doit être considéré comme prioritaire et sécurisé. En tant que première et unique entreprise à commercialiser l’inRead Display dans la région MEA, nous sommes impatients de proposer ce nouveau format aux marques clientes, non seulement dans la diffusion de leurs annonces en ligne, mais également pour les accompagner et les sensibiliser sur l’environement de diffusion et la sécurité pour leur marque », explique Jerome Mouthon, fondateur et président de Buzzeff MEA.

Outre la sécurité liée à l’environnement de diffusion pour les marques, l’inRead display génère également une augmentation significative des indicateurs clés de performance de la communication de la marque et crée un haut niveau de visibilité et d’engagement chez les consommateurs.

Les publicités diffusées en format inRead Display sont placées systématiquement au cœur d’un article éditorial pertinent offrant une expérience utilisateur contextualisée unique. Ce nouveau format d’annonce est également visible par design, ce qui signifie qu’il n’apparaît que lorsque l’utilisateur le visualise entièrement, contrairement aux formats d’affichage traditionnels qui sont systématiquement diffusés une fois la page chargée.

Les formats disponibles sur le marché offrent une expérience utilisateur standard et une faible visibilité. Les annonces inRead Display sont compatibles avec tous les téléphones mobiles et permettent aux utilisateurs de glisser, cliquer ou incliner leurs téléphones afin d’interagir avec le format. Il est également très attrayant, ce qui se traduit par une durée d’affichage moyenne de 10 secondes contre 2 secondes pour les formats display traditionnels