Maroc: l’Union européenne à la rencontre des jeunes étudiants

L’Union européenne organise une tournée régionale dans les universités d’Oujda, Béni Mellal et Agadir afin de permettre aux jeunes de mieux connaitre les opportunités qui leur sont offertes dans divers projets et programmes de l’Union européenne au Maroc.

Ce Campus Tour, qui est aussi organisé en partenariat avec le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et la Confédération des Juniors Entreprises marocaines (CJEM) aura lieu le 4 mars 2019 à l’université Mohammed 1er de Oujda, le 7 mars 2019 à l’université Sultan Moulay Slimane de Beni Mellal, et le 11 mars 2019 à l’université Ibn Zohr d’Agadir.

C’est autour du thème “Pour fêter les 50 ans de coopération entre le Maroc et l’Union européenne” (#50ansMarocUE) que des de jeunes marocains ayant bénéficié de soutien dans le cadre de projets financés par l’Union européenne partageront leur “Success Stories” avec les étudiants.

A cette occasion, Claudia Wiedey, ambassadeur de l’Union européenne au Maroc a déclaré : «Pour l’Union européenne, les jeunes ne sont pas seulement le futur, ils sont aussi le présent. C’est pour cette raison que nous nous déplaçons vers eux dans trois universités, certes pour leur présenter nos programmes dont ils peuvent bénéficier, mais surtout pour les écouter.»

Dans chaque université, plusieurs experts de projets prendront part à aux discussions en vue de mieux informer les jeunes de l’appui qui leur est fourni par l’Union européenne dans divers domaines tels que l’éducation, la mobilité, la formation professionnelle, l’entrepreneuriat, l’innovation, la société civile, etc…

Une opportunité unique pour mieux connaitre les activités des projets en cours de mise en œuvre dans ses régions, et à même de booster le circula et/ou le parcours des étudiants sur plus d’un plan. Des expositions et des sessions et de networking favoriseront pour leur part la mise en réseau des étudiants avec les jeunes bénéficiaires et les experts.

Enfin, dans chacune des trois universités, un concours photo #EU4YOUth sera lancé sur Instagram pour permettre aux étudiants de s’exprimer sur les meilleurs moments de la journée. Le concours photo sera animé par la musique des deux chanteurs #Yara et Douzi, qui se sont associés à l’Union européenne pour le Campus Tour au Maroc ainsi que prochainement dans d’autres pays arabes du voisinage sud de l’UE.

Lancé en novembre 2015 pour une période de quatre ans, le projet EU Neighbours South, vise à sensibiliser les jeunes citoyens et faire connaître les valeurs de l’Union européenne dans les pays voisins du bassin méditerranéen.

S.L.