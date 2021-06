Maroc: l’inflation prévue à 1% en 2021

L’inflation devrait poursuivre son accélération tout en restant à des niveaux modérés, pour se situer à 1% en 2021 et à 1,2% en 2022, selon les prévisions de Bank Al-Maghrib (BAM).

« Après des taux de 0,7% en 2020 et de 0,1% au premier trimestre de 2021, l’inflation a atteint 1,7% en moyenne au cours des mois d’avril et mai. Sous l’effet de la hausse prévue des cours internationaux du pétrole et de certains produits alimentaires, ainsi que de l’amélioration de la demande intérieure, elle devrait poursuivre son accélération tout en restant à des niveaux modérés, ressortant à 1% sur l’ensemble de cette année et à 1,2% en 2022 », précise BAM dans un communiqué sanctionnant les travaux de la deuxième réunion trimestrielle de son Conseil au titre de l’année 2021, tenue mardi.

La composante sous-jacente augmenterait, quant à elle, de 0,5% en 2020 à 1,2% en 2021, puis à 1,5% en 2022, fait savoir la Banque centrale.

S.L. (avec MAP)