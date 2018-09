Maroc: LG lance la 1ère académie de formation en climatisation

LG Electronics Morocco vient de lancer sa première académie de formation en climatisation au Maroc baptisée LG AC training center.

Selon un communiqué parvenu à Le Site Info, elle est basée dans la capitale économique marocaine Casablanca, plus précisément à Sidi Maârouf et cible les techniciens et experts en techniques de chauffage, ventilation et climatisation des produits LG.

Dans le secteur HVAC (chauffage, ventilation et climatisation) en mutation rapide, le rythme de l’innovation technologique dépasse celui de l’acquisition des compétences. Les professionnels du secteur qui ont suivi une formation sur les technologies HVAC, désormais obsolète, sont mal équipés pour réparer ou effectuer la maintenance de nouvelles solutions HVAC plus avancées. Ce phénomène ne se limite pas à l’industrie du HVAC, mais touche presque tous les secteurs de la haute technologie. Ce manque de main-d’œuvre qualifiée a poussé les parties prenantes à proposer plusieurs solutions pour contrer ses effets négatifs sur le secteur.

Équiper les professionnels du HVAC

Certains gouvernements optent pour la mise en œuvre de politiques visant à améliorer les compétences de la main-d’œuvre domestique. LG a mis en place des académies de climatisation dans le monde entier, enseignant des compétences essentielles à des milliers de professionnels de l’industrie, notamment des installateurs, des consultants, des vendeurs et des techniciens de service. Le programme de l’académie est conçu de manière à partager l’expertise et former les experts HVAC en offrant une expérience pédagogique et technique de pointe compatible avec la technologie et les équipements les plus récents et les plus avancés de la marque LG. De plus, ces experts disposent de la possibilité de manipuler en avant première l’ensemble des produits LG même les plus récents sur le marché marocain.

Au Maroc, les bénéficiaires de la formation LG acquerront une expérience pratique, une formation qui leur permettra d’installer et de réparer des unités de climatisation en toute indépendance. A travers le lancement de la première LG AC training center au Maroc, LG proposera une formation de base des produits de climatisation au profit des professionnels du BTP, les bureaux d’études, et les experts en HVAC partenaires et clients de LG. Des sessions de formation portant sur l’installation, la mise en service des produits LG notamment le produit phare de LG tel que le Multi V-5, le système mono et Multi split de LG.

Les installateurs participants et les techniciens sont formés professionnellement pour la manipulation des derniers produits de la marque LG. Les bénéficiaires de cette formation s’entrainent directement sur les produits pour connaitre comment les dernières solutions peuvent être installées et entretenues professionnellement.

Des techniciens qualifiés avec une expérience professionnelle sont mis à la disposition des bénéficiaires en tant qu’instructeurs de formation, afin de s’assurer que le contenu de la formation soit en adéquation avec les exigences techniques et les bonnes pratiques de travail des techniciens en climatisations.

«Grâce à notre formation en interne, nous veillons à ce que les clients finaux soient conseillés de manière optimale avant de choisir un appareil et peuvent donc prendre une décision d’achat saine et durable», explique Mounir Aquili, ingénieur du support technique de clim et responsable formation chez LG Electronics Morocco. “A cette fin, nous fournissons à nos partenaires de vente dans la nouvelle Académie de climatisation avec un savoir-faire précieux sur nos nombreuses solutions, à la fois dans les scénarios d’application théorique et dans les exercices pratiques”, ajoute Hychull Lee, chef de produit H&A.

Former les générations futures

LG collabore avec des universités du monde entier afin de former les futurs employés et développer les compétences à tous les niveaux de cette industrie. Par exemple, le partenariat privilégié de LG avec l’université du génie civil de l’état de Moscou, la plus célèbre école de génie civil et de génie climatique en Russie, vise à améliorer la compréhension théorique et pratique des professionnels de la gestion, de l’ingénierie, de l’installation et de la maintenance. Cette politique de développer des partenariats avec des universités de renom du monde entier démontrent l’engagement de LG à fournir une formation efficace aux professionnels du HVAC de demain.

«Grâce à cette académie, nous visons non seulement à encourager et valoriser les professionnels du HVAC, mais également à développer leurs talents», a déclaré Lee Jae-sung, président de la division LG System Air Conditioning. «En outre, nous espérons que ces programmes avancés renforceront la synergie entre la société et nos partenaires dignes de confiance et nous continuerons à nous concentrer sur l’amélioration des liens entre LG et les communautés d’affaires à travers le monde » a conclut, Chiyon Cho, managing director de LG Maroc.

S.L.