Maroc: les secteurs les plus impactés par la crise du Covid-19 (Etude)

Les services aux entreprises et le commerce représentent les secteurs les plus touchés par le nouveau coronavirus (Covid-19), selon les premiers résultats d’une enquête réalisée par la Confédération marocaine de TPE-PME.

Les services aux entreprises et le commerce sont en tête de liste des secteurs les plus impactés par la crise sanitaire avec respectivement 21,9% et 20,6% d’un échantillon représentatif de 1.080 entreprises identifiées de manière aléatoire, précise la confédération dans un communiqué. Ils sont suivis par les secteurs de l’industrie, du BTP, de la communication et de l’événementiel, de l’agriculture, du tourisme et de l’artisanat avec respectivement 13,5%, 12,7%, 10,5%, 5,7%, 5,2% et 4,3%, relève l’étude menée auprès de dix secteurs d’activité.

D’après les résultats de cette enquête, 83% des entreprises sont en arrêt total d’activité, ce qui ce représente plus de deux tiers de la population étudiée, alors que les structures en arrêt partiel d’activité ne dépassent pas les 17%.

S’agissant des structures les plus impactées par cette crise sanitaire, l’enquête indique que les TPE, y compris les auto-entrepreneurs, sont les plus touchées par l’épidémie avec un taux de 90%, tandis que les PME et les coopératives représentent respectivement 8% et 2%.

Les petites structures, qui disposent d’un faible fonds de roulement, seront dans l’incapacité de gérer cette crise pour une longue durée, ajoute la même source.

M.S. (avec MAP)