Maroc: les recettes voyages ont augmenté de 60%

Les recettes voyages ont plus que doublé pour atteindre 36,66 milliards de dirhams (MMDH) au titre des sept premiers mois de l’année 2022, contre 13,13 MMDH, une année plus tôt, selon l’Office des changes.

Par rapport à la même période de l’année 2020, ces recettes ont enregistré une hausse de 60,8%, a précisé l’Office qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de juillet, notant qu’en revanche, ces recettes ont accusé une baisse de 11,6% par rapport à fin juillet 2019.

Les dépenses, quant à elles, se situent à 8,51 MMDH. Ce niveau demeure inférieur à ceux enregistrés en 2018 (10,54 MMDH) et en 2019 (11,79 MMDH), années avant la crise du Covid-19.

Ainsi, le solde excédentaire des voyages s’est établi à +28,15 MMDH à fin juillet 2022 contre seulement +8,14 MMDH une année auparavant.

A fin juillet 2022, la balance des échanges de services affiche un excédent en hausse de 65,2% ou +20,15 MMDH (+51,06 MMDH contre +30,91 MMDH).

Cet accroissement fait suite à une hausse des exportations (106,59 MMDH contre 72,40 MMDH, soit +47,2% ou +34,19 MMDH) plus importante que celle des importations (+33,8% ou +14,04 MMDH), explique l’Office.

S.L (avec MAP)