Maroc: les IDE en baisse, le déficit commercial s’aggrave

Le déficit commercial s’est aggravé de 10,1% à plus de 137,8 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2018 contre 125,2 MMDH durant la même période un an auparavant, selon l’Office des changes.

Cette aggravation s’explique par une augmentation des importations (+29,2 MMDH), plus importante que celle des exportations (+16,5 MMDH), fait savoir l’Office dans une note sur ses indicateurs préliminaires des échanges extérieurs du mois de août 2018, ajoutant que le taux de couverture a enregistré la même valeur durant la même période un an auparavant (56,6%).

L’accroissement des importations de 10,2% à environ 317,4 MMDH est attribuable à l’augmentation des acquisitions de la totalité des groupes de produits, notamment les achats de biens d’équipement (+8,7 MMDH), de produits énergétiques (+8,5 MMDH) et de produits finis de consommation (4,4 MMDH), précise la même source, notant que la hausse des achats de ces trois groupes de produits constitue 73,9% de la hausse totale des importations.

S’agissant des exportations, celles-ci enregistrent également une progression de 10,2% à près de 179,5 MMDH, relève l’Office des changes qui explique ce résultat par l’augmentation des exportations de tous les secteurs, essentiellement celles du secteur automobile (+6,6 MMDH), des phosphates et dérivés (+5,06 MMDH), ces deux secteurs contribuent à hauteur de 70,2% dans la hausse totale des exportations, et celles de l’agriculture et agro-alimentaire (+1,7 MMDH) et de l’aéronautique (+1,2 MMDH).

Par ailleurs, les Investissements directs étrangers (IDE) ont enregistré un flux d’environ 14,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2018, en baisse de 18,6% par rapport à la même période un an auparavant, fait savoir l’Office des changes.

Ce résultat s’explique par le recul des recettes (-1,729 MMDH), associé à l’accroissement des dépenses (+1,601 MMDH), précise l’Office des changes dans une note sur ses indicateurs préliminaires des échanges extérieurs d’août 2018, ajoutant que ces dépenses sont constituées à hauteur de 36,6% de remboursements d’instruments de dettes.

En ce qui concerne les recettes touristiques, celles-ci ont augmenté de 1,2% à 48,58 MMDH au titre des huit premiers mois de 2018, tandis que les dépenses se sont accrues de 9,9% à 13,09 MMDH, relève la note, soulignant que le solde de la balance voyages a ainsi reculé de 1,7% à 35,48 MMDH à fin août. S’agissant des recettes des Marocains résidant à l’étranger (MRE), elles se sont chiffrées à 44,87 MMDH contre 44,45 MMDH à fin août 2017, soit une légère progression de 1%.

