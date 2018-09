Maroc: les fonctionnaires seront-ils encore payés à l’avance ?

Il a expliqué que ces derniers ont reçu le 18 août leur dernier salaire et ont dû, pour la plupart, le dépenser dans sa totalité. «Ils devraient donc attendre 40 jours pour être payés pour le mois de septembre», a-t-il expliqué dans sa lettre. On attend la réponse du chef de gouvernement.

Dans une déclaration à Le Site Info, le président du groupe istiqlalien pour l’unité et l’égalitarisme Abdeslam Lebbar a, en effet, assuré qu’il a envoyé mercredi 5 septembre une requête au Chef de l’Exécutif afin de verser assez tôt les salaires de septembre et aider ainsi les fonctionnaires à surmonter leurs difficultés financières.