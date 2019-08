Maroc: Les femmes restent les plus exposées au chômage

Le taux de chômage a diminué à 8,5% au titre du deuxième trimestre de 2019 contre 9,1% durant la même période un an auparavant, selon le Haut-commissariat au Plan (HCP).

“Avec une baisse de 84.000 personnes en milieu urbain et une hausse de 7.000 en milieu rural, le nombre total de chômeurs a reculé de 77.000 personnes au niveau national, passant de 1.103.000 à 1.026.000 personnes”, précise le HCP dans une note d’information relative aux principaux indicateurs du marché du travail au T2-2019.

Ainsi, le taux de chômage a connu un repli de 13,7% à 12,4% en milieu urbain et une hausse de 3% à 3,3% en milieu rural, indique la même source.

Par catégorie, les baisses les plus importantes du taux de chômage ont été relevées parmi les personnes ayant un diplôme (-1,4 point), les adultes âgés de 25 à 34 ans (-0,9 point) et les jeunes âgés de 15 à 24 ans (-0,8 point), fait savoir le HCP, soulignant qu’en revanche, les hausses les plus importantes ont été enregistrées parmi les personnes âgées de 45 ans et plus (+0,3 point) et les femmes rurales (+0,2 point).

Les taux de chômage les plus élevés sont relevés, en particulier, parmi les femmes (11,3% contre 7,5% parmi les hommes), les jeunes âgés de 15 à 24 ans (22,3% contre 6,5% parmi les personnes âgées de 25 ans et plus) et chez les détenteurs d’un diplôme (15,1% contre 2,6% parmi les personnes n’ayant aucun diplôme).

Ce taux est de 12,3% parmi les personnes ayant un diplôme de niveau moyen et de 20% parmi les détenteurs d’un diplôme de niveau supérieur. Il atteint ses niveaux les plus élevés notamment chez les diplômés de la spécialisation professionnelle avec (26,1%) et les lauréats des facultés (22,3%).

Parallèlement, le HCP relève qu’environ six chômeurs sur dix (60,6%) sont à la recherche de leur premier emploi (54% parmi les hommes et 73,6% parmi les femmes), tandis que sept chômeurs sur dix (70,2%) sont à la recherche d’un emploi depuis une année ou plus (65% parmi les hommes et 80,6% parmi les femmes) et 22,9% des chômeurs se sont retrouvés en situation de chômage suite au licenciement ou à l’arrêt de l’activité de l’établissement employeur.

En outre, quelque 6,5% des chômeurs, totalisant 67.000 personnes, sont découragés par la recherche active d’un emploi. Ils sont à environ 92% citadins, à 60% masculins, à 54% jeunes âgés de 15 à 29 ans et à 83% diplômés.

Par ailleurs, la note fait ressortit que le volume des actifs occupés en situation de sous-emploi a baissé, entre le T2-2018 et T2-2019, de 1.064.000 à 999.000 personnes au niveau national, de 520.000 à 476.000 personnes dans les villes et de 544.000 à 523.000 dans la campagne.

Le taux de sous-emploi est ainsi passé de 9,6% à 9% au niveau national, de 8,7% à 7,8% en milieu urbain et de 10,6% à 10,5% en milieu rural, alors que la population active occupée sous employée est en majorité masculine avec 87,2%, rurale (52,3%), âgée de 15 à 29 ans (38,8%) et diplômée (47%).

Le HCP fait également remarquer que près de huit actifs occupés en situation de sous-emploi sur 10 (82,2% ou 822.000 personnes) exercent un emploi rémunéré (81% parmi les hommes et 91,4% chez les femmes), notant que deux actifs occupés sous employés sur 3 (66,4% ou 663.000 personnes) sont dans cette situation pour des considérations liées à l’insuffisance du revenu ou à l’inadéquation entre la formation et l’emploi exercé (68,2% des hommes et 54% des femmes).