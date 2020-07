Maroc: les entreprises appréhendent un reconfinement

Une proportion de 71% des entreprises appréhende un retour au confinement imposé par la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Par catégorie d’entreprises, la moitié des très petites entreprises (TPE) ont déclaré que les mesures restrictives mises en place par les autorités administratives afin de limiter la propagation du Covid-19 constituent une entrave à une reprise normale de l’activité de l’entreprise, indique le HCP dans une note sur la reprise des activités des entreprises suite à la levée du confinement.

Ce taux atteint 45% pour les petites et moyennes entreprises (PME) et près de 36% chez les grandes entreprises (GE), relève la même source, ajoutant que la principale contrainte de la reprise pour les entreprises de la construction est la demande insuffisante selon 82% des chefs d’entreprises de ce secteur.

Ladite note fait également ressortir que 62% des exportateurs invoquent le recul de la demande à l’export comme frein spécifique et prépondérant à la reprise pour cette catégorie d’entreprises.

En outre, le HCP souligne que les difficultés financières, qu’elles soient liées à leur trésorerie ou à la couverture des charges d’exploitation, ressortent comme principale contrainte pour une majorité d’entreprises à la reprise de leurs activités.

Elles sont citées par bon nombre de secteurs et branches notamment le textile et le cuir (81%), l’agro-alimentaire (76%), l’électrique et électroniques (73%), le transport et entreposage (75%) ainsi que l’hébergement et la restauration (70%), relève-t-il, notant que la crise sanitaire a conduit les entreprises à repenser totalement leur mode d’organisation.

Ainsi, une proportion de 28% des entreprises a déclaré que le confinement l’a poussée à adopter une flexibilité des modalités de travail (télétravail, travail en alternance, etc). Un quart des entreprises a développé un mode de gestion commercial via les outils de télécommunication à distance, tandis qu’une entreprise sur cinq s’est engagée dans un processus de digitalisation comme mesure alternative pour s’adapter à ce contexte.

Par ailleurs, le HCP indique que 77,4% des entreprises déclarent que la situation actuelle de leurs équipements permet de protéger parfaitement les employés contre la covid-19, 16,4% parmi elles déclarent que la protection n’est que partielle contre 6,2% qui affirment que les équipements de leurs entreprises ne garantissent aucune protection.

Par catégorie d’entreprise, les équipements de la majorité des GE (87%) garantissent une protection parfaite des employés contre cette pandémie, tandis que 7% des TPE manquent totalement d’équipements de protection contre la pandémie.

Cette note présente les principaux résultats de la deuxième enquête relative à l’impact de la crise sanitaire sur les entreprises. L’objectif de cette enquête est de constater le niveau de reprise d’activité des entreprises suite à la levée du confinement, d’appréhender les contraintes qui freinent cette reprise et de relever les mesures d’adaptation qu’elles ont entamées pour s’adapter au nouveau contexte post-confinement.

Il s’agit de décrire ainsi à travers ces résultats, les difficultés des entreprises dans leur quête de reprise d’activité après le coup d’arrêt causé pour une grande partie d’entre elles par le confinement.

Cette enquête, menée via la collecte assistée par tablette et téléphone du 03 au 15 juillet, a été réalisée auprès de 4.400 entreprises organisées représentant l’ensemble des unités opérant dans les secteurs de l’industrie manufacturière, de la construction, de l’énergie, des mines, de la pêche, du commerce et des services marchands non financiers.

S.L. (avec MAP)