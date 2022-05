Maroc: les arrivées de touristes grimpent

Les arrivées de touristes aux postes frontières ont enregistré un net rebond de 215% au cours des quatre premiers mois de 2022, pour atteindre 1,5 million, selon la Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE).

Cette hausse fait suite à une augmentation de 428% pour les touristes étrangers et de 129% pour les Marocains Résidant à l’étranger (MRE), indique la DTFE dans sa récente note de conjoncture. L’activité touristique a affiché une évolution positive en ce début d’année 2022, favorisée par la réouverture des frontières nationales à partir du 7 février, l’amélioration de la situation sanitaire et la mise en œuvre d’un programme d’urgence d’un montant de 2 milliards de dirhams (MMDH) pour soutenir le secteur. Par rapport à la même période de l’année 2019, le nombre total des arrivées demeure en baisse de 59,5%, soit 69% pour les touristes étrangers et 42,5% pour les MRE.

De même, les dernières données disponibles à fin février indiquent une amélioration de 19,8% des nuitées réalisées dans les établissements classés, sous l’effet d’une hausse de +33,1% pour les non-résidents et de 15,5% pour les résidents. Toutefois, ces nuitées ne représentent que 27% du total des nuitées réalisées au cours de la même période de l’année 2019.

Cette performance devrait se renforcer au cours des prochains mois à la faveur notamment de la suppression de l’obligation de présenter un test PCR aux frontières aérienne. Le lancement par l’Office national marocain du tourisme (ONMT) d’une compagne internationale inédite « Maroc, Terre de lumière », a également pour objectif de récupérer rapidement la position du pays d’avant la crise sanitaire et le hisser parmi les destinations mondiales les plus attractives.

S.L. (avec MAP)