Maroc: le flux net des IDE augmente à fin mai 2022

Le flux net des Investissements Directs Etrangers au Maroc (IDE) a atteint plus de 7,7 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai 2022, en hausse de 10,8% par rapport à la même période un an auparavant, selon l’Office des Changes.

Cette évolution est attribuable à une baisse des dépenses de 17,2% à 4,4 MMDH, plus importante que celle des recettes à 12,1 MMDH (-1,4%), précise l’Office dans sa récente note sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

Au titre des cinq premiers mois de l’année 2022, les Investissements Directs Marocains à l’Etranger (IDME) se sont situés à 7,08 MMDH, affichant une baisse de 2,5% par rapport à la même période de l’année précédente.

De leur côté, les cessions de ces investissements ont porté sur un montant de 5,51 MMDH, en baisse de 6,1%. Ainsi, le flux net des IDME a augmenté de 12,4% à 173 millions de dirhams.