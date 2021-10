Maroc: lancement de la toute nouvelle tablette HUAWEI MatePad 11

Huawei Consumer Business Group (BG) vient d’annoncer aujourd’hui le lancement au Maroc du tout nouveau HUAWEI MatePad 11. Il s’agit de la première tablette Huawei à être équipée d’un écran capable de prendre en charge un taux de rafraîchissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz, pour des visuels encore plus définis et plus fluides, et pour une meilleure réactivité.

Equipant la nouvelle génération d’appareils intelligents de Huawei, le système d’exploitation HarmonyOS 2 offre au HUAWEI MatePad 11 un tout nouveau bureau et permet aux utilisateurs de visualiser de la meilleure manière possible les différents contenus qui défilent sur l’écran de leur tablette. Le HUAWEI MatePad 11 est en outre parfaitement connectable à d’autres appareils intelligents, qu’il s’agisse de vos smartphones ou de vos PC.

Et ce n’est pas tout. L’écran de la tablette est capable de prendre en charge un taux de rafraîchissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz, offrant ainsi aux utilisateurs des visuels d’une clarté exceptionnelle, ainsi qu’une réactivité nettement améliorée. La tablette est en plus équipée du HUAWEI M-Pencil (2ème génération). Grâce à l’impressionnant écran 120 Hz de la tablette, ce stylet devient extrêmement réactif, arborant une latence d’entrée aussi faible que 2 ms, pour des expériences d’écriture interactive encore plus abouties et plus naturelles.

Des visuels fluides et des rendus magnifiques

Le nouveau HUAWEI MatePad 11 est la toute première tablette Huawei à être équipée d’un écran de 120 Hz. Fonctionnant ainsi à un taux de rafraîchissement beaucoup plus élevé que la majorité des tablettes disponibles sur le marché, le HUAWEI MatePad 11 délivre des visuels incroyablement fluides et permet d’afficher un très large éventail de contenus de la meilleure manière possible.

Pour les vidéos et les jeux à fréquence d’images élevée, les consommateurs pourront profiter de détails encore plus éclatants, mais aussi de s’immerger au sein de graphismes extrêmement nets et fluides. Lorsque vous faites défiler des pages Web ou des documents par exemple, le contenu se charge très rapidement. Grâce à son impressionnant taux de rafraîchissement, la tablette permet également une saisie manuscrite incroyablement réactive. La technologie d’adaptation de la fréquence d’images aide en outre à fournir aux utilisateurs une autonomie de batterie sensiblement réhaussée.

Le nouveau HUAWEI MatePad 11 est capable de prendre en charge la très large gamme de couleurs DCI-P3, mais aussi d’afficher des images et des vidéos dont le rendu sera incroyablement éclatant à l’écran. En plus de sa capacité à produire des visuels aux couleurs incroyables, le HUAWEI MatePad 11 est également conçu pour minimiser l’exposition des utilisateurs à la lumière bleue et aux scintillements, deux des principaux facteurs de fatigue oculaire. La tablette a d’ailleurs obtenu les certifications TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) et TÜV Rheinland Flicker Free.

Un nouveau bureau

Le HUAWEI MatePad 11 s’offre un tout nouveau design de bureau qui permet de mettre en avant les informations les plus importantes dont vous avez besoin, au sein d’une interface utilisateur à la fois claire et organisée. Le nouveau Bottom Dock affiche les applications les plus fréquemment utilisées afin que les utilisateurs puissent facilement localiser leurs applications favorites. Les nouveaux widgets de service peuvent également afficher des informations en temps réel et permettre ainsi aux utilisateurs d’accéder à certaines fonctionnalités de l’application sans avoir à les lancer. Ces widgets peuvent être placés n’importe où et sont entièrement personnalisables selon les préférences des utilisateurs.

Collaboration multi-écrans tablette-PC

La collaboration multi-écrans prend désormais en charge les interactions entre tablettes et PC: elle s’articule autour de trois modes différents qui permettent aux appareils de fonctionner ensemble de plusieurs manières. Le mode miroir permet aux utilisateurs de projeter l’écran du PC sur la tablette, transformant de fait la tablette en un véritable bloc-notes pouvant être associé au HUAWEI M-Pencil (2e génération), ce qui simplifie grandement la production de croquis rapides et de prise de notes. Les employés de bureau peuvent profiter d’un deuxième écran directement sur leur PC. Il s’agit là de véritables interactions multiplateformes entre HarmonyOS 2 et Windows qui permettent aux utilisateurs de transférer du contenu tel que du texte, des images et des documents, entre différents appareils connectés, et ce par le biais d’un simple glisser-déposer.

Outre la collaboration multi-écrans, la toute nouvelle fonctionnalité multi-fenêtres permet de prendre en charge l’affichage simultané de quatre applications maximum. Elle permet également d’afficher deux fenêtres flottantes simultanées pour une expérience multitâches encore plus aboutie. Lorsqu’elles ne sont pas nécessaires, les fenêtres flottantes peuvent être rangées au niveau de l’App Bubble, pour un accès facile à chaque fois que le besoin se fait sentir.

Le multiplicateur d’applications permet à deux tâches de s’exécuter séparément au sein d’une seule et même application. A titre d’exemple, lorsque vous utilisez une application d’achat, vous pouvez ouvrir une fenêtre pour deux produits différents et les comparer ensemble. Vous pouvez également écrire un e-mail dans la fenêtre de gauche et répondre aux messages instantanés dans la fenêtre de droite. En juin 2021, près de 4 000 applications avaient adopté App Multiplier pour améliorer leur expérience utilisateur sur tablettes.

HUAWEI M-Pencil (2e génération)

Le nouveau HUAWEI MatePad 11 est compatible avec le HUAWEI M-Pencil (2e génération), le stylet Huawei a été amélioré pour mieux aider les utilisateurs à donner forme à leurs inspirations. Le HUAWEI M-Pencil (2e génération) est doté d’une nouvelle pointe de stylo revêtue de platine, avec en outre une latence ultra-faible et une prise en charge de 4 096 niveaux de sensibilité à la pression.

Inspirée du design transparent du dos du boîtier des montres de luxe, la nouvelle pointe de stylet est transparente: elle met en valeur le fonctionnement interne du stylet, de même qu’elle est dotée d’une texture givrée pour une meilleure expérience d’écriture manuscrite. Lorsqu’il est associé au HUAWEI MatePad 11, le HUAWEI M-Pencil (2e génération) arbore une latence d’entrée d’à peine 2 ms, complétant ainsi le taux de rafraîchissement élevé de l’écran FullView et délivrant par conséquent l’une des écritures sur tablette les plus réactives, les plus cohérentes et les plus authentiques qui soient.

L’appairage et le chargement du stylet avec la tablette se font aussi sans effort: les utilisateurs auront tout juste à déplacer le stylet sur le dessus du HUAWEI MatePad 11 afin de le fixer magnétiquement. Le nouveau HUAWEI M-Pencil (2e génération) est capable de prendre en charge un large éventail de fonctionnalités d’interaction innovantes, notamment HUAWEI FreeScript , qui transforme le contenu manuscrit en texte codé en temps réel.

Audio à quatre canaux pour une immersion sensorielle totale

Le nouveau HUAWEI MatePad 11 offre des expériences audio extrêmement immersives grâce à la présence de quatre haut-parleurs de grande amplitude dotés de quatre canaux. Ce puissant système de haut-parleurs intégré délivre des sons immersifs qui remplissent l’espace. Le système audio est conçu et réglé par les ingénieurs du son renommés appartenant à la très prestigieuse maison Harman/Kardon.

Le nouveau HUAWEI MatePad est désormais disponible au Maroc, sur toutes les plateformes e-com officielles Huawei, Huaweishop & Iwashop. Il est également commercialisé dans toutes les boutiques officielles HES pour un prix de départ de 4599 Dhs.