Maroc: lancement de « JATWJABT », le premier média digital ouvertement féministe

JATWJABT est une nouvelle plateforme dédiée aux combats féministes, présente sur Instagram, Facebook et Youtube, en darija. Ce média est lancé par l’équipe de JAWJAB, engagé pour les droits des femmes depuis 2017.

Au départ : un constat effarant sur les violences faites aux femmes

Depuis 2017, la lutte pour les droits des femmes connaît un renouveau. En déferlant sur le monde, la vague #MeToo a rassemblé les voix de millions de femmes pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles.

Au Maroc aussi, l’onde de choc s’est fait ressentir à travers différents mouvements activistes: #Masaktach, Moroccan Outlaws, #MeTooUniv… La société civile se saisit de plus en plus des sujets féministes.

2022 marque maintenant un tournant. “La société marocaine est prête pour faire bouger les lignes sur le plan des droits des femmes”, estime Camélia Echchihab, directrice éditoriale de JATWJABT. “Il nous fallait donc une plateforme 100% dédiée à ces sujets pour accompagner plus profondément cette bataille”.

Au Maroc, plus d’une femme sur deux a déjà subi une violence fondée sur le genre*.

C’est un fait : le patriarcat opprime de diverses manières, formant un continuum de violences qui vont du sexisme ordinaire au viol.

Notre média se donne deux missions :

Libérer les paroles des Marocaines et favoriser l’écoute

Nous voulons créer un espace où les femmes sont écoutées, pas jugées. Au centre de nos contenus : leurs témoignages. Autant de récits d’expériences, d’apprentissages, mais aussi de violences sexistes et sexuelles qui vont nourrir JATWJABT.

Fédérer autour de valeurs féministes

Nous nous adressons aux femmes et aux hommes qui veulent une société inclusive et progressiste, dans une démarche de déconstruction des tabous et des stéréotypes qui ancrent la domination masculine dans la société marocaine.



“La société marocaine est prête pour faire bouger les lignes sur le plan des droits des femmes. Notre plateforme sera dédiée à accompagner cette bataille”

Camélia Echchihab, directrice éditoriale

Nos trois piliers éditoriaux



INFORMER

Réunir sur notre plateforme toute l’actualité qui touche aux droits des femmes, et l’analyser avec des expertes et des activistes féministes marocaines.

SENSIBILISER

Mettre en avant les notions de base du féminisme, déconstruire les contradictions et les tabous qui fondent la société patriarcale.

INSPIRER

Donner de la visibilité aux Marocaines engagées dans l’art, le sport, les associations et donner des rôles modèles féminins dans toutes les disciplines.



Nos contenus originaux

Nous démarrons avec une programmation fondée sur des rendez-vous hebdomadaires ou mensuels. Quelques exemples :

#WA3RA visibilise les femmes qui ont fait l’Histoire du pays, sous forme d’un animé impertinent et original

#ASLAN fait intervenir des expertes sur des questions qui touchent aux racines du patriarcat.

#KELMA met en scène des figures médiatiques marocaines qui expliquent des concepts féministes : «sexisme», «mansplaining,», «male gaze»…

Nous produisons aussi des contenus plus longs : séries, talk-shows, documentaires… et nous commençons fort avec un court-métrage, une semaine après le lancement officiel de la plate-forme.

A l’occasion de la journée mondiale de l’hygiène menstruelle, le 28 mai, JATwJABT produit un court-métrage pour briser le tabou des règles.

BLA MIKA

Un court-métrage réalisé par Amira Azzouzi

Synopsis

C’est l’histoire de Kenza (Rim Fethi), une trentenaire exaspérée par le tabou qui règne autour des règles, au Maroc. Comme beaucoup de femmes, elle a honte de demander un paquet de serviettes hygiéniques à l’épicerie, elle redoute le regard des autres en cas de fuite, et ne supporte plus qu’on lui réplique, à la moindre occasion : « mais t’as tes règles, ou quoi ? »

Un matin, Kenza se réveille dans un monde où les protections hygiéniques sont gratuites, où les douleurs menstruelles peuvent justifier un congé… et où les règles font l’objet d’une grande fête célébrée dans le monde entier, chaque année, le 28 mai. Mais cela peut-il durer ?

A propos du film

Comme dans le monde entier, les règles demeurent encore un sujet de honte au sein de la société marocaine, en 2022. “Ce court-métrage est le reflet d’un rêve: celui de vivre dans un monde où ces tabous n’existent pas. C’est de là que m’est venue l’inspiration pour ce film”, explique Sara Sefiani, directrice créative de JATwJABT. Le sang menstruel est largement dissimulé dans les espaces publics et les médias. “Dans le monde utopique où Kenza se retrouve projetée, c’est toute l’absurdité de la société réelle qui ressort”, ajoute Camélia Echchihab, directrice éditoriale de JATwJABT.

Amira Azzouzi a commencé à créer dans le milieu de la photographie, où son univers coloré et engagé lui vaut plusieurs prix. Elle se tourne ensuite vers la vidéo, travaillant sur des spots publicitaires, pour des marques Coca-Cola, Cadum ou encore Maison Sara Chraibi. En 2021, elle a réalisé le très remarqué clip musical de Niya, un titre de la chanteuse Manal Benchlikha.

Rim Fethi a notamment joué dans Les Nomades (2018) ou encore Les femmes du pavillon (2019) pour lequel elle a obtenu le Prix de la Meilleure Actrice au Festival Vues d’Afrique (Montréal, 2021).

JATWJABT emprunte la voie ouverte par JAWJAB, plateforme engagée pour les droits des femmes depuis 2017 Fondé par Nabil Ayouch en 2017, JAWJAB s’est inscrit dans la dynamique #MeToo en produisant des contenus forts, qui ont retenti à l’international. La série #TaAnaMeToo a jeté une lumière crue sur des récits de viols, créant une forte émotion.

De même quelques épisodes du concept “Framed”, ou encore “Marrokiates”, série réalisée par Sonia Terrab : des portraits de Marocaines qui racontent comment elles ont subi ou se sont affranchies des exigences d’une société sexiste.

Aborder frontalement la vie des femmes, avec une approche féministe : telle est la volonté qui s’est concrétisée dans “Sorokhiti”, un talk-show animé par Sara Sefiani, qui ne réunit que des femmes autour de questions comme le harcèlement, les stéréotypes de genre ou le mariage des mineures.

Enfin, la série “First Blood”, imaginée par Rita El Quessar, attaque frontalement le tabou des menstruations en déroulant des récits intimes de premières règles. Tous ces concepts sont à retrouver sur JATWJABT.