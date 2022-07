Maroc: la croissance prévue pour le 3ème trimestre 2022 (HCP)

L’économie nationale devrait enregistrer une hausse de 0,8% au troisième trimestre 2022, en variation annuelle, au lieu de +8,7% au même trimestre de 2021, prévoit le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette prévision tient en compte d’une contraction des activités agricoles de 14,1% et d’une progression de celle hors agriculture de 2,9%, précise le HCP dans son point de conjoncture du deuxième trimestre 2022 et perspectives pour le troisième trimestre.

Au niveau mondiale, les perspectives de croissance économique resteraient entachées de fortes incertitudes, relève la même source, ajoutant que le commerce international de biens devrait bénéficier de l’amélioration relative des échanges commerciaux des économies avancées et de la Chine, mais sa dynamique resterait tributaire de l’évolution de la trajectoire de l’inflation mondiale, des tensions géopolitiques en Ukraine, de la situation sanitaire et de l’impact du resserrement des politiques monétaires sur l’investissement et la consommation.

Dans ce contexte, la demande mondiale adressée au Maroc augmenterait de 4,2%, en variation annuelle, au lieu de +7,3% lors de la même période une année auparavant, estime le HCP.