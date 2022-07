Maroc: hausse considérable de la facture énergétique en 2021

Les importations des produits énergétiques ont augmenté de 51,9% en 2021, soit de 25,9 milliards de dirhams (MMDH), ressort-il du rapport annuel de l’Office des Changes sur le commerce extérieur du Maroc.

Cette évolution est due à la hausse des prix et des quantités importées, précise l’Office, notant que les importations de gas-oils et fuel-oils, qui affichent la plus forte croissance, expliquent à elles seules près de la moitié de l’augmentation des approvisionnements en produits énergétiques.

Globalement, ledit rapport fait état d’une progression des importations de marchandises de 24,7% à 527,4 MMDH. En revanche, en volume, elles s’inscrivent en baisse de 1,1%.

Au détail, les importations de produits finis de consommation affichent une croissance de 30%, en raison principalement de la hausse des importations de voitures de tourisme (+5,9 MMDH), des médicaments et autres produits pharmaceutiques (+5,5 MMDH), ainsi que des parties et pièces pour voitures de tourisme (+3,9 MMDH).

En parallèle, les importations de demi produits ont enregistré une augmentation de 23,9%, imputable essentiellement à la hausse des importations de matières plastiques ou ouvrages en plastique (+3,2 MMDH), de l’ammoniac (+2,9 MMDH) et des produits chimiques (+2,5 MMDH).

De leur côté, les importations de produits finis d’équipement se sont établies à 124 MMDH en 2021, en hausse de 12,6% comparativement à 2020. Elles sont tirées essentiellement par les achats de parties d’avions et d’autres véhicules aériens (+2,2 MMDH), de moteurs à pistons (+1,7 MMDH), de groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques (+1,2 MMDH), ainsi que de bandages pneumatiques (+1,1 MMDH).

Dans une moindre mesure, les produits bruts et les produits alimentaires ont participé également à la hausse globale des importations, avec des contributions respectives de 8,8% et de 4,5%.

Les importations de produits bruts ont augmenté de 47,2% en 2021, suite à la montée des importations de soufre brut et non raffiné (+5 MMDH) dont la valeur a doublé, ainsi que des achats de l’huile de soja brute ou raffinée (+1,9 MMDH).

Les produits alimentaires poursuivent une hausse ininterrompue depuis 2017 et atteignent 59,9 MMDH en 2021. Les achats de sucre brut et raffiné, du blé et du maïs sont en grande partie à l’origine de l’accroissement des importations de ce groupe de produits en 2021.