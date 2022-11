Maroc: Hankook lance le Ventus S1 evo Z et le Ventus Prime 4  

La gamme de pneumatiques sport & haute performance « Ventus » de Hankook est le fruit de plusieurs années de recherche, d’innovation et d’excellence.

Hankook vient de lancer sur le marché marocain deux nouveaux pneumatiques : le Ventus S1 evo Z, un pneumatique inspiré du sport automobile pour une conduite sur route et sur circuit, et le Ventus Prime 4, un pneumatique premium confort dans une version encore plus performante.

Le manufacturier sud-coréen de pneumatiques premium Hankook vient d’étoffer au Maroc sa gamme de pneumatiques sports & hautes performances « Ventus » avec deux nouveaux modèles : le Ventus S1 evo Z et le Ventus Prime 4.

Inspiré du sport automobile, le nouveau pneumatique UUHP (Ultra Ultra Haute Performance) Ventus S1 evo Z offre plaisir et performance à grande vitesse ; il est adapté à une conduite ultra sportive sur route et circuit occasionnellement. Son composé de gomme innovant à base de silice lui confère une adhérence et une tenue de route exceptionnelles ainsi qu’une réduction significative de la distance de freinage. Ce profil est composé de la fibre la plus solide à ce jour en pneumatique : l’aramide. Elle lui permet de toujours garder la même empreinte au sol. En résumé, le pneumatique Ventus S1 evo Z offre un plaisir de conduite dans toutes les conditions ! Il est actuellement disponible dans 15 dimensions du 18 au 21 pouces, dans des largeurs de sections de 225 au 295 mm, avec des rapports de flanc de 30 à 45 et des indices de vitesse en Y et (Y). Dans les prochains mois, la couverture dimensionnelle s’étendra pour atteindre plus de 50 dimensions allant du 18 au 22 pouces, dans des largeurs de sections de 225 à 315 mm, avec des rapports de flanc de 30 à 45 et des indices de vitesses en Y et (Y).

Le nouveau profil Ventus Prime 4 succède au Ventus Prime 3. Ce dernier avait à l’époque redéfinit les normes en matière de freinage sur sol mouillé, de résistance au roulement et de tenue de route sur sol sec. Le nouveau pneumatique Ventus Prime 4 offre un mix de performances encore améliorées : sécurité, confort et caractéristiques environnementales. Grâce à de nouveaux polymères, une proportion plus élevée en silice, un nouveau procédé de mélange et l’utilisation d’huiles naturelles, ce pneumatique bénéficie d’une abrasion réduite, ce qui se traduit par une augmentation des performances kilométriques (+20% par rapport à son prédécesseur). Avec la nouvelle technologie, dite de la « chambre sourde » (présence de relief sur les parois des sillons qui réduisent le bruit du roulement), le pneumatique offre un confort sonore idéal. Le nouveau profil de pneumatique été, ainsi que sa variante SUV Ventus Prime 4 X, sont disponibles dans 65 dimensions du 16 au 20 pouces, dans des largeurs de sections de 195 à 255 mm, avec des rapports de flanc de 40 à 65 et des indices de vitesse allant de H à Y.

À noter que la gamme « Ventus » comprend des modèles de pneumatiques qui sont aujourd’hui devenus des incontournables et qui continuent toujours autant à ravir les conducteurs les plus exigeants. À titre d’exemple, le Ventus S1 evo 3 s’inscrit dans la lignée de l’histoire à succès des pneumatiques UHP Hankook. Il offre une expérience de conduite très sûre, à la fois sportive et confortable, aussi bien sur sol sec que sur sol mouillé. Ce modèle est décliné en plusieurs dimensions allant de 17 à 22 pouces pour les séries 25 à 50, avec des largeurs de bande de roulement de 205 à 315 mm.

Sixième manufacturier de pneumatiques dans le monde, Hankook est présent au Maroc depuis 1992. La marque Hankook fut distribuée pour la première fois au Maroc par la famille Herdmane à travers les enseignes Star Pneumatique, Hard Auto, Auto Point et Hankook Masters. Aujourd’hui, les pneumatiques Hankook sont commercialisés via le très dense réseau de Star Pneumatique, qui compte plus d’une vingtaine de points de vente au Maroc à Tanger comme à Laâyoune, en passant par Casablanca ou encore Agadir… Les pneumatiques Hankook sont également disponibles à travers plus d’une centaine de points de vente d’entretien automobile répartis dans tout le Royaume, et parmi lesquels on retrouve des enseignes telles que Hankook Masters, des négociants revendeurs et des concessionnaires automobiles premium.